Pedro Castillo insiste en autodominarse ‘preso político’ y pide la intervención de los organismos de DD.HH. y la ONU

Pedro Castillo sostuvo que es un preso político en el Perú | Justicia TV

Este martes cuatro de abril, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el juez César San Martín, desarrolló la audiencia de apelación en el proceso que se le sigue al expresidente Pedro Castillo.

El exdignatario, que perpetró un golpe de Estado el siete de diciembre del 2022, intervino durante la sesión y rechazó los cargos. El Ministerio Público le atribuye los presuntos delitos de rebelión y conspiración.

“Es la primera vez en la historia del Perú que se detiene a un presidente en funciones, sin antejuicio político. Yo, hasta este momento, no he renunciado a este derecho. Fui amenazado por la Policía Nacional para detenerme ilegalmente”, comentó.

En este contexto, en relación al antejuicio político, el constitucionalista Carlos Hakansson explicó a Infobae que los dignatarios pierden “su justo título para el mando” -otorgado constitucionalmente vía democrática- cuando deciden vulnerar el orden constitucional.

“Un presidente de la república pierde legitimidad en el acto al patear el tablero. La posterior vacancia del Parlamento fue una formalidad. Castillo perdió legitimidad al tomar una acción que no estaba prescrita en la Carta Magna, que excede sus facultades y revela una clara arbitrariedad contra las instituciones”, señaló el letrado.

En otro momento de la audiencia, Castillo Terrones -también investigado por organización criminal, tráfico de influencias y colusión agravada- también sostuvo que se dirigía a la embajada de México, tras su discurso presidencial, para “dejar a su familia” en el recinto.

“No me estaba fugando, estaba yendo a dejar a mis familiares por el horrible hostigamiento permanente que no podía soportar. Se dice que se está protegiendo la Constitución, pero se está violando la misma porque no se respetó el derecho al antejuicio“, insistió.

El exmandatario por Perú Libre agregó que enfrentará las investigaciones y diligencias de la Fiscalía. En este sentido, se autodenominó un “preso político”.

“Estamos creando una inseguridad jurídica a nivel internacional. (…) Concluyo haciendo un llamado y pidiendo la intervención de los organismos de derechos humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”, indicó.