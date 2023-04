ONPE pide información a Dina Boluarte por presuntos aportes no declarados en campaña electoral 2021 Foto: Andina/Composión Infobae

La gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) notificó a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para que brinde detalles de los presuntos aportes irregulares en la campaña electoral 2021. Esto luego que se difunda información de su exasistente, Maritza Sánchez Perales, y el empresario Henry Shimabukuro que hubo financiamiento no declarados.

“Ante la información difundida sobre supuestos aportes de campaña no declarados durante las #EG2021 por parte de la actual presidenta #DinaBoluarte, nuestra gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios solicitó información al respecto”, escribieron en Twitter.

De acuerdo con el documento de la ONPE, señalan que la mandataria debe “responder por afirmaciones dichas en la carta, donde se presenta comprobantes de pago” durante la campaña de Perú Libre.

ONPE pide explicación a Dina Boluarte por aportes que no habrían sido declarados

“Este pedido se formula en virtud a las facultades de supervisión y fiscalización de la información económica financiera que tiene la ONPE”, se lee en el oficio.

Asimismo, se le solicitó que brinde la información dentro de los cinco días hábiles, de acuerdo con la Ley del Procedimiento Administrativo General. Este informe debe ser presentado por una carta hacia la gerencia mencionada o también de manera presencial.

Los aportes de Henry Shimabukuro

Hace algunos días, se difundió las boletas que realizó el ahora investigado y exasesor de Pedro Castillo, Henry Shimabukuro. En el documento se visualizaba los aportes que otorgó a través de pagos de hoteles, lavandería, comidas, entre otros, a la campaña electoral de Dina Boluarte, quien en ese entonces era la primera vicepresidenta.

Solo en el hotel Villa del Carmen S.A.C. se pagó la suma de S/3.530 por comida y alojamiento para la ahora mandataria y al equipo. Esto sucedió en mayo de 2021. También, asumió el financiamiento del lavado de ropa como blusa, pantalones, así lo demuestran las facturas.

Dina Boluarte y Henry Shimabukuro (Andina)

Además, el empresario mostró los vuelos que adquirió para Boluarte cuando era candidata en la plancha electoral en la aerolínea Sky Airlines hacia Arequipa. Shimabukuro afirmó que apoyaba la campaña de Castillo porque no quería que gane Keiko Fujimori.

“Yo he recibido amenazas de muerte por las denuncias que he estado haciendo en los medios de comunicación. No porque lo he hecho de iniciativa personal, sino para aclarar, porque la primera entrevista que le hicieron a la señora Dina Boluarte (...) le preguntaron si ella conocía al señor Henry Shimabukuro y ella dijo que no, que me desconocía”, dijo el empresario a Epicentro TV que eso le hizo salir a los medios de comunicación y que Pedro Castillo no estaría detrás de ello.

Hace una semana, la Fiscalía de la Nación anunció que amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro, precisamente por este caso. Por ello, deberán responder por los delitos de lavado de activos, organización criminal y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.

En la mira

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República también decidió iniciar aportes de Perú Libre en la campaña electoral de 2021 que llevó a Pedro Castillo a Palacio de Gobierno. Esta fue aprobada por mayoría sobre los financiamientos que no se habría declarado.