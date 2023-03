Alfredo Benavides revela que Dayanita recibió dura sanción en ‘JB en ATV’: “Nadie es indispensable”

Alfredo Benavides desmintió despido a Dayanita.

Dayanita ha sido por largo tiempo una de las figuras principales de ‘JB en ATV’, programa humorístico de Jorge Benavides que se transmite por la señal de ATV. Este último sábado 25 de marzo, la actriz cómica no apareció en el espacio y su ausencia desató fuertes rumores de un posible despido. Sin embargo, Alfredo Benavides puso punto final a las especulaciones.

Te puede interesar: Rodrigo González reveló que la esposa de Paolo Hurtado le escribió: “Tenía varios mensajes de ella”

Recordemos que, luego que ‘JB en ATV’ se transmitiera sin la participación de la actriz transexual, la popular Dayanita apareció en un circo local dando a entender que no volverá al programa, aunque no dio detalles lo sucedido.

“De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. El día martes, porque ya no estoy en el otro lado, voy a mandar un saludo para toda la gente que ve la comedia. Mandaré un saludo a todos ustedes”, fue lo único que dijo, reforzando los rumores de un inesperado despido.

Dayanita no apareció en el último programa de 'JB en ATV'. (Instagram)

Según fuentes de El Popular, Jorge Benavides habría despedido a Dayanita porque estaba cansado de la actitud de la influencer. Trascendió que el humorista la llamó en reiteradas oportunidades para que se presente en los estudios para ensayar los sketches, pero ella nunca contestó. “Se apareció el miércoles en ATV para grabar las parodias como si nada hubiera ocurrido”, indicó el medio.

Alfredo Benavides desmiente despido

El hermano de Jorge Benavides, Alfredo Benavides, aclaró al diario Trome que Dayanita no ha sido despedida del programa cómico, sino sancionada por un acto indisciplinario.

“Soy el vocero del programa y debo aclarar que la señorita Dayanita no estuvo en el programa del último sábado porque cometió un acto de indisciplina y fue sancionada. Creo que ella es la persona más indicada en reconocer y decir cuál fue el acto de indisciplina y la sanción recibida. Recordemos que yo fui separado del programa por cometer una indisciplina y Jorge (Benavides) no le va a consentir indisciplinas a nadie”, manifestó.

“Como lo dijo en su momento la productora, nadie es indispensable, solo el dueño del programa. Todo artista que es humilde siempre reconoce sus errores, cumplir su sanción y regresar al trabajo. Aquí se tiene que respetar el trabajo y también a los compañeros porque aquí todos venimos temprano, nos citan a las siete de la mañana y llegamos media hora antes... en ningún trabajo consienten este tipo de actos. Se han especulado muchas cosas en otros medios que no son reales, pero tampoco voy a dar detalles”, añadió el recordado ‘Niño Alfredito’.

Alfredo Benavides habló sobre el futuro laboral de Dayanita.

Finalmente, señaló que Dayanita tampoco aparecerá en la emisión del 1 de abril de ‘JB en ATV’. Sin embargo, aún sigue siendo parte del elenco oficial. “Aquí no hay nada en contra de ella, es una compañera excelente pero cuando alguien comete un acto de indisciplina, la primera persona que salta hasta el techo por el respeto a los demás es Jorge (Benavides)”, dijo.

Los antecedentes

No es la primera vez que Dayanita no aparece en el programa de Jorge Benavides. Anteriormente, se especuló que la actriz fue separada del espacio de ATV por anunciar que incursionará en el cine para adultos. No obstante, volvió a participar en ‘JB en ATV’ poco después y dio fin a las especulaciones.