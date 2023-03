Fabio Agostini defiende a Jossmery Toledo luego de ser captada besando a Paolo Hurtado. Facebook.

Fabio Agostini sacó cara por Jossmery Toledo, quien fue captada besando al futbolista Paolo Hurtado en Cusco por las cámaras de Magaly Medina el pasado fin de semana.

Te puede interesar: Rodrigo González reveló que la esposa de Paolo Hurtado le escribió: “Tenía varios mensajes de ella”

A pesar de que el deportista está casado con Rosa Fuente hace 10 años, dos hijos y está embarazada, no le habría importado y vendría saliendo clandestinamente con la modelo hace varios meses.

Jossmery Toledo aún no se pronuncia al respecto, no obstante su exsaliente ha salido a defenderla, se trata del chico reality de las Islas Canarias, quien comentó que la expolicía no había cometido ningún delito porque está soltera, por el contrario, Hurtado, quien le debía fidelidad a su matrimonio.

“Lo que puedo decir es que vivimos en una sociedad machista. Ella está soltera y puede hacer lo que quiera con su vida. El culpable aquí es él, no sé por qué tanto con ella. Aquí el problema es de él porque está casado, ella está soltera. ¿Cuál es el problema? Si la cosa fuera al revés, ¿entonces la culpa es de Jossmery?”, declaró al diario El Popular.

Fabio Agostini insistió que quien estaba comprometido era Paolo Hurtado y es él que cometió la falta por no respetar a su familia y salir con otra chica que no es su esposa.

Te puede interesar: Rodrigo González lanza dura crítica contra Jossmery Toledo por ampay: “Es una mala persona”

“Es mi manera de pensar, él está comprometido, no la persona que está soltera. Si yo estoy casado, la culpa es mía, no de la otra persona que está soltera”, indicó

Rosa Fuentes confirma que no estaba separada de Hurtado

Luego de transmitidas las imágenes, la aún esposa Rosa Fuentes afirmó que se divorciará del padre de sus hijos, dejando en claro que el deportista sí cometió una infidelidad, la cual no piensa perdonar.

Te puede interesar: Paolo Hurtado afrontaría complicado divorcio tras ampay: qué perdería y qué pasaría con sus hijos

“Si alguien tiene que dar explicaciones, en este caso no soy yo. Pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación”, expresó en un comunicado.

La esposa de Paolo Hurtado confirmó mediante mensajes al programa de Magaly Medina que no estaba separada del jugador del Cienciano, por lo que el futbolista no podría salir a decir que no tenía una relación sentimental con la madre de sus hijos.

“He sido sorprendida como todos con esta noticia, después de todo quiero tomar distancia por mi salud física y mental y sobre todo por el bienestar de mis niños”, dice parte del mensaje que la comunicadora mostró en su espacio de espectáculos el pasado miércoles 22 de marzo.

Rosa Fuentes descarta haber estado separada o distanciada de Paolo Hurtado. | Magaly Tv: La firme.

Jossmery Toledo alista su versión

Desde que se emitieron las imágenes en el programa ‘Magaly TV La Firme’, muchas personas en las redes sociales han criticado a la modelo porque indican que ella sabía que el futbolista era casado, pues en el video el seleccionado aparece con su anillo de bodas.

Además, las plataformas digitales de Hurtado están llenas de fotografías al lado de su esposa e hijos. No obstante, la modelo tendría otra versión, hasta al momento ha publicado mensajes reflexivos dando entender que a ella la engañaron.

Para desmentir haber sido la tercera en discordia, Jossmery compartió una cita de la novela ‘El Principito’ en sus historias de Instagram.

“Cuando alguien mienta para hacerte quedar mal, deja que siga hablando y no le reproches nada. El tiempo se va a encargar de poner todo en su lugar y de sacar a la luz la verdad”, se lee en su plataforma.

De acuerdo a diversos medios de comunicación, Toledo estaría en conversaciones con diversos programas de la televisión peruana para explicar mediante una entrevista su relación secreta con el futbolista