“Paolo Hurtado no te merece”: Rosa Fuentes es respaldada por las redes tras infidelidad del futbolista

Rosa Fuentes fue respaldada por usuarios tras ampay emitido por 'Magaly TV, La Firme'.

La aún esposa de Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, ha sorprendido al Perú entero al revelar que está esperando al tercer hijo del futbolista. La noticia se dio a conocer, luego que el jugador del Club Cienciano fuera ampayado por las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ besando a Jossmery Toledo en tierras cusqueñas.

Una vez Magaly Medina difundió imágenes de la infidelidad de Hurtado, su pareja no tardó en comunicar que su matrimonio llegó a su fin después de 10 años de duración y tres hijos de por medio.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, he decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor, pido respeto por mis dos menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legal y sobre todo en privado”, escribió en la misiva, compartida en sus redes sociales.

Comunicado de la esposa de Paolo Hurtado.

Los usuarios, en su gran mayoría mujeres, elogiaron a Rosa Fuentes por ser frontal en su dura decisión. Además, le dejaron mensajes de apoyo en la caja de comentarios, ya que está pasando por un difícil momento con su tercer hijo en su vientre. También hubo críticas en contra de Jossmery Toledo.

“Tú no perdiste, a ti te perdieron”, “Muchas fuerzas, Rosa”, “Con la cabeza en alto y no regreses nunca a ese lugar”, “Fuerza, eres una mujer valiente. Paolo no te merecía”, “Como dijo Shakira, hay un lugar en el infierno para mujeres que no apoyan a otros”, “Este es el mejor ejemplo de amor propio que has podido dar a tus hijitos”, fueron algunos de los comentarios.

Esposa de Paolo Hurtado recibe apoyo en redes.

Hasta el momento, Paolo Hurtado no se ha pronunciado sobre las polémicas imágenes en las que besa a la exsuboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP). Para evitar las fuertes críticas en su contra, el deportista ha optado por limitar los comentarios en su cuenta de Instagram. Jossmery Toledo tampoco ha hecho declaración alguna.

Una década juntos

Se sabe que Paolo Hurtado y Rosa Flores se casaron el 23 de marzo de 2013. Aunque han demostrado ser muy unidos en sus redes sociales, pocas veces el futbolista se ha referido a la madre de sus pequeños. Sin embargo, en entrevista con ‘Cuto’ Guadalupe, el ‘Caballo’ aseguró que sus padres, su esposa e hijos eran su principal motor en su vida.

“Mi inspiración es mi madre, mis hijos, mi esposa, mis hermanas y mi padre. Ellos me dan la fuerza para poder estar bien y poder volver a jugar”, indicó en agosto de 2021.

Paolo Hurtado y Rosa Fuentes se separaron tras 10 años de matrimonio.

Ampay a Paolo Hurtado

Magaly Medina remeció a los televidentes al emitir el polémico ampay al futbolista Paolo Hurtado. El deportista pasó el último fin de semana, del sábado 18 de marzo hasta el lunes 20 marzo, con Jossmery Toledo en Cusco. Fueron captados visitando lugares turísticos y besándose a plena luz del día, pese a que él está casado.

Todo parece indicar que este romance clandestino no es reciente, ya que la esposa de Paolo Hurtado denunció, en octubre de 2022, que la estaban extorsionando con un supuesto ampay de su pareja con la exchica reality. Incluso, Rosa Fuentes se comunicó con ‘Amor y Fuego’ para preguntar si no tenían dichas imágenes.