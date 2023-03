Perú vs Alemania: la ‘blanquirroja’ será dirigida por primera vez por una árbitra

María Sole Ferrieri será la primera árbitro mujer en dirigir un partido de la selección peruana.

La selección peruana volverá a jugar este fin de semana y antes de viajar a Fankfurt para el partido que jugará ante Alemania, se dio a conocer la jueza encargada de hacer cumplir las reglas dentro del campo de juego el 25 de marzo a las 14:45 horas en Perú y 20:45 horas en el país europeo.

La ‘bicolor’ tendrá un reto ante la selección cuatro veces campeona del mundo, pero será un día que también se recordará y quedará para la historia con la decisión que ubica a la italiana Maria Sole Ferrieri Caputi, como la primera jueza mujer en dirigir un partido de Perú.

Sin embargo, en el caso del rival será la tercera vez que una mujer arbitre un partido para la selección masculina alemana. La primera fue la croata Ivana Martincic en la goleada de Alemania ante Liechtenstein por 9-0 en la clasificación para la Copa del Mundo en noviembre del 2021. La segunda fue la árbitro francesa Stéphanie Frappart en el encuentro contra a Costa Rica por el grupo E en Qatar 2022, donde la selección europea triunfó por 4-2.

La réferi italiana cuenta con certificación FIFA desde el año 2019, empezó a arbitrar en la Serie D hace 7 años, posteriormente, ascendió a la Serie C. En la serie B tuvo 8 participaciones e hizo historia al convertirse en la primer mujer en dirigir un partido en la Serie A italiana en la victoria 5-0 de Sassuolo ante la Salernitana el año pasado.

Asimismo, estuvo presente en 2 encuentros de la Copa de Italia y una a nivel internacional con el amistoso sub 21 entre San Marino y Albania. Ahora su próxima participación será en el Mundial absoluto femenino que se llevará a cabo de julio a septiembre en Australia y Nueva Zelanda.

Aunque para varios peruanos será una primera vez con Ferrieri como árbitro, no es así para Gianluca Lapadula. El delantero ítalo peruano que juega en la Serie B con Cagliari empató por 1-1 ante Parma con un tanto de Leonardo Pavoletti y Drissa Camara en un partido donde Lapadula jugó 90 minutos y fue dirigido por María Sole quien sacó cinco tarjetas amarillas en el encuentro.

La selección peruana continúa entrenando de cara a sus partidos amistosos ante Alemania y Marruecos por fecha FIFA. (FPF)

La era Juan Reynoso

El técnico de la selección peruana tendrá su quinto y sexto partido al mando de la ‘blanquirroja’. Su rivales son Alemania y Marruecos, respectivamente. Hasta ahora el periodo del ‘Cabezón’ ha tenido más alegrías que tristezas. Debutó perdiendo ante México 1-0 en el amistoso jugado en el Rose Bowl de Pasadena, California. Luego goleó 4-1 a El Salvador en Washington.

En sus dos últimos partidos también obtuvo la victoria, derrotó 1-0 a Paraguay en el partido jugado en el Estadio Monumental de Ate y luego venció a Bolivia también 1-0 .en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa.

Los jugadores destacan la labor del técnico al mando de la selección. “Siento que lo poco que he trabajado con Juan, es un entrenador súper capacitado, tiene muy buenas ideas, las está intentando plasmar en el campo. Sabemos que no es fácil porque tenemos poco tiempo para entrenar, no es lo mismo entrenar selección que clubes”, dijo André Carrillo.

Además, el atacante peruano también comentó en conferencia de prensa previo al duelo ante Alemania sobre lo aprendido en estos días con Reynoso. “Estamos absorbiendo todo lo que nos enseña él y su comando técnico para poder llegar bien. Es un entrenador de altísimo nivel y ojalá los resultados se nos den”.

Por otro lado, Edison Flores también habló sobre el trabajo que viene realizando el DT de la selección nacional. “Es otra idea, él sabe lo que todos podemos dar y obviamente conoce todo el medio. Creo que está trabajando al máximo para poder estar en alto nivel y poder conseguir objetivos importantes para la selección. Él, al igual que nosotros, está contento en trabajar en la selección”, precisó.