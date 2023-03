Luciana Fuster desfiló en pasarela como candidata oficial al Miss Perú 2023

Pasarela de Luciana Fuster como candidata oficial al Miss Perú. Instagram.

Este miércoles 22 de marzo la organización liderada por Jessica Newton presentó de manera oficial a sus candidatas al Miss Perú. Lo que más llamó la atención de esta conferencia es que habrá dos certámenes, en uno se elegirá a la Miss Perú Universo, mientras que en el otro saldrá la nueva Miss Perú Grand.

Durante la presentación, se dio a conocer que Luciana Fuster será parte de las jóvenes que competirán por la corona del Miss Perú Grand y no la del Miss Perú Universo como muchos especularon durante varias semanas.

Pese a que no será parte del evento que muchos consideran como el principal, la chica reality llegó hasta la fortalece del Real Felipe para oficializar su candidatura al Miss Perú Grand, en el que años anteriores tuvo como reinas a Prissila Howard, Camila Escribens, Samantha Batallanos, entre otras.

Es así que se pudo ver a Luciana Fuster desfilando en la pasarela con un vestido rojo. Ella llegó hasta el escenario principal y dio un breve mensaje para el público que se encontraba atento a su presentación.

“Solo vivimos una vez. Seamos amables, practiquemos el amor propio y seamos respetuosos con el resto. Gracias a todos por acompañarnos en este hermoso camino”, dijo para luego retirarse.

Debemos de recordar que en un primer momento la joven integrante de ‘Esto es Guerra’ había sido presentada como la flamante candidata al Miss Perú Universo; sin embargo, algo ocurrió dentro de la organización que finalmente la veremos en el Miss Perú Grand.

Luciana Fuster es retadora del Miss Perú 2023.

Luciana habló sobre su participación

Durante una transmisión en vivo que realizó mediante su cuenta de Instagram, la modelo confesó que vivía días de mucho estrés en medio de su preparación para el Miss Perú 2023. “Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo”, indicó.

Asimismo, dio detalles de cómo es su día normalmente, en el que se levanta desde muy temprano para realizar sus cosas y luego dirigirse a la radio, en el que se queda hasta el mediodía para luego acudir al canal, donde tiene prácticas de baile.

“Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7 a.m., más o menos, me ducho, desayuno o lo que me alcance hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día”, añadió.