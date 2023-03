Natania Salas se quebró al decir que no puede tener más hijos: “No me pregunten si estoy embarazada”

Natania Salas se quebró al decir que no puede tener más hijos. TikTok.

Aunque Natalia Salas ha decidido afrontar el cáncer de mama que padece con una sonrisa, hay momentos en los que no puede ocultar su tristeza. Recientemente, rompió en llanto luego que una seguidora de TikTok le preguntara si estaba embarazada. La actriz nacional no puede tener más hijos debido a los tratamientos de quimioterapia a los que se somete.

“No, chicos, no estoy embarazada. La realidad es que estoy lo más lejano de estar embarazada porque parte de mi tratamiento es inducirme a la menopausia. Eso quiere decir que no tengo actividad ovárica, que mi cuerpo de 35 años está en una menopausia adelantada. Como el cáncer que me diagnosticaron era hormonal, parte del protocolo es mantenerme en una menopausia para evitar que aparezca nuevamente”, explicó en su cuenta.

Además de la inducción a la menopausia, Natalia Salas señaló que se le ha realizado una mastectomía (extirpación del seno) y ocho sesiones de quimioterapias. Seguirá tomando pastillas en los siguientes 10 años para “seguir manteniendo la menopausia”. Actualmente, recibe una inyección mensual para mantener “evitar la actividad ovárica”.

“No puedo salir embarazada ni ahorita ni en 5 o 10 años. Lo más probable es que Leandro sea hijo único. Si bien es cierto que Sergio (su pareja) y yo no teníamos definido que queríamos ser papá de un solo bebé, esta situación no nos obliga a saber que seremos papá de un solo bebé. No tendré otro hijo, esa es una de las cosas que más me dolió o jod*** de este tratamiento”, indicó con la voz quebrada.

Natalia Salas rompió en llanto al revelar que no podrá salir embarazada en el futuro.

Luego de aclarado este punto, Salas pidió a sus seguidores que no le pregunten más sobre el tema, aunque estén confundidos por su apariencia. “Tengo panza porque después de un embarazo uno no engorda más. Es por las hormonas de la menopausia, quimioterapias corticoides, retener líquidos y más”.

“Solo estoy gorda, no estoy embarazada. Les pido que, por favor, que no me vuelvan a preguntar eso porque no puedo salir embarazada ni ahorita ni en por lo menos 10 años. En 10 años, yo tendré 45 y es probable que no quiera y no pueda salir embarazada. Así que no estoy estoy embarazada, solo gorda”, sentenció.

Entregada a su familia

En una reciente entrevista con Infobae, Natalia Salas resaltó su gran amor por Sergio Coloma, su pareja; y Leandro, su hijo de dos años. Según la actriz nacional, ellos dos son su principal incentivo para seguir adelante en el momento más difícil de su vida.

“Para mí no hay niño más hermoso, es súper inteligente, súper sociable, súper ocurrente. Leandro es el amor de mi vida, es un sueño hecho realidad, es el mejor regalo que el mundo, el universo, Dios y todos los ángeles me pudieron dar. Y a veces digo, si me dieran a escoger, yo volvería a elegir que me pase esto a mí y que no le pase ni a Sergio ni a Leandro. Yo pasaría por esto 800 veces con tal de que ellos no”, dijo.

Más adelante, Natalia Salas añadió: “Yo le dije a mi familia que yo no necesitaba que ellos estén tristes ni estén llorando, que no me vean así, porque yo necesitaba más el empuje. Me concentré en poner toda mi fuerza en recuperarme, en sanar la herida, porque físicamente había una herida, tener un expansor que me dolía horrible. Entonces, toda mi energía estaba puesta a eso (en regresar al teatro)”.