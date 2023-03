Juan Carlos Reynoso: lideró Omega Pro solo para estafar por más de USD 5 millones en todo Latinoamérica

Sus redes sociales están llenas de frases motivacionales, de crecimiento personal y profesional. También videos de él viajando por el mundo, fotografías que lo muestran como un líder absoluto y con una vida llena de lujos. Juan Carlos Reynoso sabía que mostrándose poderoso podía captar a personas interesadas en invertir en Omega Pro, el negocio que ofrecía con “un rendimiento inmediato con el mínimo esfuerzo”; sin embargo, este fue el inicio de una red de estafas que no solo abarcó Perú, sino también Colombia, Chile, Argentina, México y otros países de Latinomérica.

Reynoso fue detenido hace unos días en México junto a otros directivos de Omega Pro dentro de una compañía llamada ‘Black Wall Street Capital’. La captura se dio en la zona de Anzures del D.F.

El operativo montado por la policía maxicana se dio luego que la fiscalía de este país ordenara su captura por los presuntos delitos de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas al, presuntamente, tener nexos con el ‘Cartel Jalisco, nueva generación’, dirigido por el capo Nemesio Oseguera Cervantes.

Juan Carlos Reynoso era el gerente para Latinoamérica de Omega Pro, una plataforma que ofrecía las mejores ganancias a sus incautos clientes, quienes a ‘ojos cerrados’ invertían todo su capital en esta empresa y durante meses recibieron alta rentabilidad, pero de pronto acusaban de un ‘hackeo’ para desaparecer y no dejar rastro.

En Colombia, Omega Pro estafó a más de 280 personas. Algunos perdieron alrededor entre mil y 100 mil dólares, su fondo de pensiones y ahorros de toda su vida, pero hasta el momento no ha ordenado ninguna acción que frene esta red ilícita.

La modalidad de estafa que este supuesto empresario utilizaba junto a otro grupo de personas era la piramidal, que es un esquema de negocios en el cual los participantes tienen que recomendar y captar (referir) a más clientes con el objetivo de que los nuevos participantes produzcan beneficios a los participantes originales.

En Argentina, Omega Pro intentó establecer su red piramidal, pero tras engañar a varias personas, la justicia de este país ordenó a esta empresa al “cese inmediato en todo el territorio de la República Argentina de toda invitación u ofrecimiento público de negociación o de cualquier otro acto jurídico con valores negociables dirigido a personas en general o a sectores o grupos determinados y de todo asesoramiento en materia de mercado de capitales y cualquier otra actividad de intermediación en la oferta pública”.

Además de ordenar que Juan Carlos Reynoso, Andreas Szakacs, Mike Sims, Dilawar Singh “no se encuentran autorizados a operar en la oferta pública de valores negociables”.

“Estaba en el momento equivocado”

El hijo de Juan Carlos Reynoso dijo a uno de los líderes de Omega Pro que “mi papá estaba ahí en México tratando de cerrar (un negocio) porque él quería ser el dueño de ese banco y estaba ahí haciendo el cierre y viendo todas las funciones cuando justo sucedió eso (su detención)”.

“Él no tiene nada que ver con lo que está sucediendo ni enterado. Estaba ahí en el momento equivocado, entonces tienen que asegurarse que esté todo limpio y bien. Ya más tarde está libre o mañana. Ahorita está bajo investigación, pero dice que no tiene nada que ver con eso y no creo que vaya a ser tan estúpido. Todo va a estar bien”, dijo Juan Carlos Jr.

“Vamos a seguir mucho más fuerte que antes”, finalizó en la comunicación.

Estafados firman petición

A través de redes sociales, se ha compartido un link de Change.org, bajo la denominación “exigimos justicia, que Juan Carlos Reynoso pague con cárcel”, en el que piden llegar a las 1,500 firmas para que se logre que el supuesto empresario quede en la cárcel.

“A raíz de que muchas personas perdieron todo su dinero debido a la manipulación y chantaje emocional provisto por el señor Juan Carlos Reynoso, mismo que claramente queda en evidencia con solo buscar su nombre en youtube o redes sociales”, dice parte de la descripción de la petición.

“Queremos instar a las autoridades a iniciar un proceso de captura contra esta persona, ya que es una amenaza latente ante la economía de cualquiera que se cruce en su camino ya que este señor participo, participa y estamos seguros que participara en futuras estafas”, sostienen.

Agregan que Reynoso “viene de estafar en una compañía previa icomtech, donde los ‘líderes’ que estaban bajo su mando recomendaban sacar préstamos a los bancos para invertirlos en Omega Pro”.

Petición contra Juan Carlos Reynoso

Hasta el momento Reynoso sigue detenido y a la espera de las conclusiones de las investigaciones de la Fiscalía mexicana, pero dentro de las acusaciones que lo involucran están los delitos de lavado de dinero y narcotráfico.