Lluvias y huaicos bloquearon carretera y dejaron aislada a congresista Maricruz Zeta en Piura

La congresista Maricruz Zeta Chunga (Fuerza Popular) quedó varada en la región de Piura.

Las intensas lluvias y huaicos en el norte del país no solo vienen afectando a la población. La congresista de Fuerza Popular, Maricruz Zeta Chunga, también terminó viéndose perjudicada por la furia de la naturaleza, durante su semana de representación en la región Piura.

La tarde del último domingo 19 de marzo ocurrió un nuevo derrumbe y deslizamiento de lodo en las inmediaciones del centro poblado Los Ranchos, en la provincia de Huancabamba, lo que terminó por dejar inhabilitada la única carretera de ingreso y salida.

Tras su participación en una serie de actividades y reuniones en el marco de la emergencia por el desastre natural en esta zona, la legisladora fujimorista se disponía a regresar al centro de Piura, cuando una lluvia torrencial originó que se produzca un deslizamiento de tierra de uno de los cerros de la zona.

Las lluvias y huiacos afectaron a diversos distritos a nivel nacional.

A causa de esto, la carretera Huancabamba-Los Ranchos quedó llena de lodo, haciendo imposible que el vehículo de la parlamentaria pueda continuar con su trayecto. Junto a ella estaba su equipo de asesores y los agentes de seguridad del estado.

“Había terminado reuniones con el alcalde Hernán Lizana y otras autoridades, precisamente para impulsar los proyectos del mejoramiento de las carreteras. Pero quedamos varados cuando me dirigía a Piura. Varias camionetas se encontraban estacionadas y no podían continuar su trayecto producto del derrumbe del único acceso que se tenía en esta provincia”, indicó la congresista, a través de sus redes sociales.

Detalló que, producto del deslizamiento, más de 400 familias también terminaron aisladas y al menos 80 transportistas que cubren la ruta Piura-Huancabamba quedaron sin trabajo. Además, advirtió que la situación elevó los precios de los productos de primera necesidad dentro de esta provincia.

Lluvias y huaicos en Yauyos también bloquean carreteras.

Expulsada entre gritos

En Tacna, la congresista de Perú Democrático, Nieves Limachi, pasó un incómodo momento al llegar a su región por la semana de representación parlamentaria.

Videos que circulan en redes sociales dieron cuenta de una reunión realizada en la Municipalidad Provincial de Tacna, a la que asistió la representante sureña, pero donde no encontró el respaldo popular.

Los gritos y los insultos tomaron la sala obligando a Limachi a retirarse. Los presentes gritaban “¡Paga tu deuda!” con relación a una presunta deuda de la congresista con la Beneficencia Pública.

(Canal N)

En agosto del año pasado, la integrante de Perú Democrático aseguró que pagaría su deuda, pero señaló que el sueldo que recibe como congresista no es suficiente para saldar sus compromisos.

No, no me alcanza (el sueldo de congresista), yo tengo deuda hipotecaria ¿Quieres que te detalle mis cosas personales? por favor, sí voy a pagar, de acuerdo a mis posibilidades”, dijo a la persona que le consultó sobre la deuda pendiente con la Beneficencia. Además, Limachi repitió que se trata de una deuda personal, originada por la falta de pago del alquiler de un predio.

Esta no es la primera vez que la congresista es expulsada de un evento por sus electores. En febrero de este año los ciudadanos de Tacna la abuchearon en su intento por comunicar iniciativas relacionadas a los pozos subterráneos ilegales de la región. Opositores intentaron alcanzarla con distintos objetos y gritos de por medio. Frente a ello, Limachi Quispe tuvo que abordar rápidamente su vehículo para retirarse y no protagonizar algún incidente.