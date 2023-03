Dos roedores fueron grabados mientras saltaban sobre los embutidos del conocido supermercado Metro. El local estaría ubicado en Plaza Lima Sur, en Chorrillos. Video TikTok @evelynestan181

Un video viene circulando por diversas redes sociales en el que se observan a dos roedores de gran tamaño saltando sobre los embutidos congelados de la conocida cadena chilena de supermercados Metro en Perú. El hecho habría sido grabado en el local de Plaza Lima Sur en Chorrillos.

Diversos usuarios confirmaron que se trataba del lugar en mención. El video se volvió rápidamente viral. Las personas pidieron el pronunciamiento de instituciones tales como la Municipalidad de Chorrillos, el Ministerio de Salud (Minsa) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Dos ratas en Metro de Chorrillos

El clip de 23 segundos, publicado por la usuaria de TikTok, Evelyn Esteban escaló distintas redes sociales, debido a que el hecho ocurrió a vista de todos los comensales del supermercado Metro, perteneciente a la cadena de Cencosud.

Graban a dos ratas gigantes en Metro y clientes piden que las autoridades se pronuncien. El video se volvió viral en distintas redes sociales. (Captura)

“Dos ratas enormes en el Metro de Chorrilos Plaza Lima Sur. Asco”, se lee como parte de la publicación del vídeo.

En el clip se oyen a los usuarios conmocionados y contrariados al ver a los dos animales saltar sobre los embutidos. “¿De dónde han salido?”, “Ay qué miedo” son algunas de las expresiones que se oyen.

Por su parte, la usuaria que publicó el material manifestó su rechazo a comprar algún producto en las instalaciones del lugar.

“Yo no quiero comprar nada”, indicó al finalizar el vídeo.

Usuarios piden mayor investigación

Varios usuarios expresaron su inconformidad con las medidas de salubridad por parte del conocido supermercado y las acciones de las autoridades peruanas.

Los roedores se encontraban sobre la zona de embutidos del conocido supermercado. Hasta el momento no existe pronunciamiento oficial de la empresa. (Captura)

“En otro país ese lugar ya estaría clausurado por la propia comunidad”, se lee en un comentario de la red social Twitter.

“[...] Qué mal. Todos esos productos por donde caminó la rata, deberían haber sido puestos en la basura. La municipalidad de dónde (lugar) está ese Metro debe cerrarlo por siempre”, indicó la usuaria Hayde Altamirano.

Un vídeo grabado en otro ángulo por el usuario de TikTok @tamalone, muestra el recorrido del roedor por la zona de embutidos y quesos.

“Esto se vio en el Metro de Plaza Lima Sur, así que ¿Qué pasó con el control de sanidad? No lo sabremos hasta que se pronuncien”, indica la autora del clip.

Cibernautas etiquetaron a Indecopi y solicitaron el pronunciamiento de Digesa, ya que el hecho se dio a plena luz del día.

“Si esto pasa a plena luz del día, qué será por la noche cuando todos se van. Hacen un desfile de ratas”, añadió una usuaria.

Por otro lado, varias personas recomendaron limpiar con alcohol o lavar los empaques y latas de los supermercados, pues la situación sería similar en la zona de almacén.

“Nosotros lavamos con detergentes los empaques antes de guardarlos. Ahora con más razón lo haremos”, se lee en un comentario.

Metro entrega cerveza en bolsa

Un video remeció las redes sociales cuando se conoció que un usuario compró cerveza y esta fue entregada en una bolsa en el supermercado Metro. El líquido habría sido trasladado al empaque plástico, luego de que al comprador se le negara la venta de la botella.

En el material audiovisual se observa al personal de Metro vaciar la bebida alcohólica al interior de una bolsa. El comprador graba lo ocurrido, cuando de pronto el personal ingresa a un cuarto y una persona le increpa el por qué está grabando y recalca que lo de la bolsa era una opción, ya que él no contaba con una botella adicional para hacer el intercambio con la botella de cerveza ofrecida por el supermercado.

Cerveza en bolsa en supermercado Metro. (Captura)

“Es mi producto, no pueden esconderlo. (Grabo) para saber cómo compro mi producto. Yo puedo grabar lo que yo quiera. No está prohibido grabar [...] Me dicen ‘no te vamos a dar la botella porque no tienes una retornable. No hay ningún letrero que diga traer botellas”, se escucha decir al usuario que publicó el clip.

Hasta el momento, Supermercados Metro, perteneciente a Cencosud Retail Perú S.A. no se ha pronunciado sobre el caso de la cerveza en bolsa y la presencia de ratas en su local de Chorrillos.