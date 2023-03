Magaly Medina criticó a Alejandra Baigorria por llevar donativos a vecinos de Chaclacayo: “Tú no eres alcaldesa”

Magaly Medina criticó a Alejandra Baigorria por llevar donativos a vecinos de Chaclacayo. ATV / Magaly TV, La Firme

Magaly Medina no vio con buenos ojos las donaciones que llevó Alejandra Baigorria a los vecinos de Chaclacayo, quienes se han visto afectados por los huaicos provocadas por las intensas lluvias del ciclón Yaku. Para la periodista de espectáculos, la exchica reality está tratando de limpiar la imagen de su padre Sergio Baigorria, alcalde del distrito.

El burgomaestre ha sido criticado por los vecinos de Chaclacayo por su poca presencia en las zonas afectadas y por no haber brindado ayuda humanitaria a los damnificados de su jurisdicción. En su defensa, Baigorria Seas culpó a la administración anterior.

En medio de esta polémica, la ‘Rubia de Gamarra’ compartió imágenes de los donativos que llevó a Chaclacayo. Además, aprovechó para salir en defensa de su padre, alegando que la gestión de Manuel Javier Campos Sologuren, exalcalde del distrito, es realmente el culpable de la situación por “dejarlos sin nada” cuando dejó el cargo.

Alejandra Baigorria salió en defensa de su padre Sergio Baigorria.

Horas más tarde, la conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ cuestionó a Alejandra Baigorria por intentar limpiar el nombre de su padre con obras caritativas.

“La hijita, toda empoderada, ella que siempre tiene un instinto de mamá gallina, que no solamente ha defendido a los novios, sino ahora que se compra un departamento con el novio, no le creo hasta que no me enseñen el título de propiedad donde dice que lo sdos pusieron su vida. Allá está, demostrando que la Municipalidad está haciendo cosas”, dijo en un inicio, en referencia a su relación con Said Palao.

Luego, Magaly Medina añadió: “Sabemos que eres chambera, una emprendedora, no puedes utilizar los miles de seguidores que tienes, la simpatía que generas, para ir a defender a papi. Papi ya es grandecito y tiene un cargo público, un cargo político. Es alcalde y tiene que tomar las riendas de su distrito. La gente lo eligió a él, no a ti”.

Finalmente, tras ver nuevamente las imágenes de la rubia empresaria en Chaclacayo, exclamó indignada:

“Tú no eres la alcaldesa, el alcalde es tu señor papá, que tiene que tener los pantalones suficientes para ser líder. Lo escogieron para buscar soluciones, ayuda, no a ti. Tú no eres la Municipalidad, a ti no te escogieron. Qué pena que un señor alcalde tenga que escudarse de una hija cuando le dicen sus verdades”.

Magaly Medina cuestionó a Alejandra Baigorria por su gesto solidario.

Polémicas declaraciones de Sergio Baigorria

Sergio Baigorria fue cuestionado por los ciudadanos de Chaclacayo por su gestión como alcalde del distrito. Ante ello, un reportero de ‘Magaly TV, La Firme’ le preguntó cuál era su defensa ante las fuertes críticas. Aunque al inicio el padre de Alejandra Baigorria se molestó con el hombre de prensa, terminó arremetiendo contra los vecinos de la zona.

“Eso manifiestan los ignorantes, pues, que todo es culpa del alcalde. ¿El alcalde hizo que venga la lluvia? Nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? Yo no puedo tomar las precauciones porque eso las tomó el alcalde anterior”, señaló furioso.

Magaly Medina no dudó en criticarlo por su actitud. “Llama ignorantes a su propia gente, que ahora se siente burlada y traicionada por ese señor que se apareció en el cierre de campaña con los guerreritos, con una orquesta de salsa, con Said Palao (...) En gran parte, esa elección se la debe a su hija”, indicó.

Vecinos de Chaclacayo aseguran que el papá de Alejandra Baigorria no se hace presente durante huaicos. | Magaly Tv: l Firme.

