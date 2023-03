Papá de Alejandra Baigorria llamó “ignorantes” a quienes critican su gestión como alcalde de Chaclacayo

Vecinos de Chaclacayo aseguran que el papá de Alejandra Baigorria no se hace presente durante huaicos. | Magaly Tv: l Firme.

Sergio Baigorria Seas, padre de la exchica reality Alejandra Baigorria, ha estado en boca de todos por su gestión como alcalde de Chaclacayo. Los vecinos no están para nada contentos con su administración edil frente a los huaicos que se registraron en el distrito por las lluvias del ciclón Yaku. Consideran que no ha brindado ayuda humanitaria a aquellos que votaron por él en el pasado.

Por ese motivo, las cámaras de ‘Magaly TV, La Firme’ fueron en su búsqueda para conocer cuál es su respuesta ante sus detractores. Baigorria Seas primero desató toda su indignación contra el programa de espectáculos y, luego, arremetió contra los propios vecinos de la zona.

“A ver, díganme qué departamento no está con lluvias, Chosica también, o sea, ¿también es culpa de su alcalde? O sea, todo es culpa del alcalde”, dijo en un inicio, fastidiado con las preguntas del reportero, quien le mencionó que solo estaba compartiendo el sentir de los pobladores.

Fue en ese momento que el padre de Alejandra Baigorria explotó.

“Eso manifiestan los ignorantes, pues, que todo es culpa del alcalde. ¿El alcalde hizo que venga la lluvia? Nos hemos confiado todos, hasta el presidente, es un desastre natural. ¿Ante un desastre natural qué vas a hacer? Yo no puedo tomar las precauciones porque eso las tomó el alcalde anterior”.

Papá de Alejandra Baigorria llamó "ignorantes" a vecinos de Chaclacayo.

Luego de ver las imágenes, Magaly Medina criticó duramente al alcalde de Chaclacayo, pues no considera correcto que tilde de “ignorantes” a aquellas personas que le dieron la oportunidad de gobernar.

“Demostrar capacidad de liderazgo es lo mínimo que debes hacer. Eso se espera de un alcalde, acciones rápidas. Llama ignorantes a su propia gente, que ahora se siente burlada y traicionada por ese señor que se apareció en el cierre de campaña con los guerreritos, con una orquesta de salsa, con Said Palao (...) En gran parte, esa elección se la debe a su hija”, sostuvo indignada.

Vecinos de Chaclacayo siguen molestos

Este viernes 17 de marzo, Sergio Baigorria fue abordado por los enfurecidos vecinos de Chaclacayo, quienes le exigieron en vivo que tome acciones frente a los desbordes de quebradas y ríos por las lluvias del ciclón Yaku. En un inicio, el padre de Alejandra Baigorria evitó responder a los pobladores y hasta a la misma prensa.

Sin embargo, una reportera de ‘Buenos Días Perú’ logró encararlo en plena transmisión para pedirle que afronte la situación como “alcalde, autoridad y líder”.

“Esta es una catástrofe en todo Lima, en todo el Perú, estamos hasta el cuello de agua (...) Claro que ayer vine, hemos salvado a dos personas, están ahorita en un albergue. El alcalde de Chosica ha venido a ayudarnos con una maquinaria (...) Este distrito no tiene plata, el gobierno central es el que debe ayudar. Lima no nos ayuda, ataquemos a ellos porque no nos ayuda”, mencionó Baigorria mientras los vecinos se quejaban por su falta de interés hacia su propia comunidad.

Sergio Baigorria fue abordado por enfurecidos vecinos de Chaclacayo. Panamericana TV / Buenos Días Perú

Alejandra Baigorria se pronunció

La actual pareja de Said Palao salió en defensa de su padre y aseguró que la culpa por la falta de ayuda recae en el alcalde anterior de Chaclacayo, Manuel Javier Campos Sologuren, de Alianza para el Progreso.

“Vamos papi, yo sé cuánto estás sufriendo con mi Chaclacayo querido porque la gestión anterior los dejó sin nada. Porque yo sé lo que estás haciendo por nuestro Chaclacayo, ya sabes que ando juntando de todo para llevarlo y seguir ayudando”, mencionó mediante sus historias de Instagram.

Horas más tarde, Alejandra Baigorria demostró que no se ha quedado de brazos cruzados, por lo que ha llevado todo, entre palos, cascos, zapatos, agua y todo lo necesario para ayudar a los vecinos del distrito limeño.