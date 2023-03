Tepha Loza no tiene una relación cercana con su hermana Melissa pese a que se perdonaron en TV

Tepha Loza revela que no tiene una relación cercana con su hermana Melissa pese a que se perdonaron en TV | YouTube

Melissa Loza y su hermana Tepha Loza se mostraban distanciadas por muchos años. Ambas compartían el set de ‘Esto es Guerra’ y hasta fueron competidoras del mismo equipo, pero no mantenían una relación muy cercana.

Sin embargo, en el 2021 un accidente del entonces competidor Elías Montalvo puso sensibles a sus demás compañeros. El joven sufrió una aparatosa caída, pero logró sobrevivir, por lo que sus compañeros reflexionaron sobre las oportunidades que les da la vida.

En pleno programa en vivo, Tepha Loza tomó la iniciativa de acercarse a su hermana, pedirle perdón y de esa manera dejar las distancias atrás y empezar una nueva relación de hermanas en la que puedan compartir mucho más. La exchica reality contó más detalles en el podcast ‘Com FM’ de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida.

“Estuvimos distanciadas por años y se dio esta iniciativa mía porque creo que por algo pasan las cosas. Fue una época dura sobre todo para mí, porque yo siempre la admiré o siempre quise estar ahí como con ella y todo. Y si se dio es porque pasa lo de Elías y dice unas palabras que me hizo llorar”, comentó al inicio.

Tras escuchar las palabras de su hermana, Tepha quiso aprovechar el momento para romper la tensión entre ambas, pues sabía que su hermana no lo iba a hacer por el carácter que tiene. “Me emocionó me hizo sentir algo y yo no pensaba acercarme ni nada, porque no sabía si hacerlo o no. Yo sabía que ella no lo iba a hacer nunca porque sé que es una persona super orgullosa. Y estábamos agarrando como conversación. En las competencias nos juntábamos y trataba de acercarme a ella a pedirle ayuda y ella lo hacía”, agregó la joven.

Tepha Loza habló de su actual relación con Melissa Loza.

Seguido, reveló que fue Johanna San Miguel quien la motivó a reencontrarse con su hermana. Por eso, le pidió perdón, pero señaló que no es porque le haya hecho algo malo, sino que se tratan de otros temas personales. ”Cuando pasa lo de Elías, Johanna se me acerca y me dice es el momento y es donde yo doy el paso. Quiero aclarar que le pedí perdón, pero no porque yo haya hecho algo en contra de ella sino por otros motivos personales, pero no porque yo me porté mal con ella”, comentó la excompetidora.

Se mantienen distantes

En otro momento, comentó que lo que se vio en cámaras fue completamente natural y sucedió porque a ella le nació. Aseguró que a Melissa no le gusta que le involucren en este tipo de cosas, pero ella le confesó que fue su iniciativa y que olvidara las cámaras.

“Fue lo que fluyó en el momento, le dije lo que le tenía que decir y ya. Yo sé a qué ella no le gusta que nos graben haciendo eso, ni la novela, pero no fue novela, le dije de verdad me nace hacer eso”, comentó.

Sin embargo, sorprendió al revelar que, pese a que se perdonaron, no lograron entablar una relación y continúan manteniéndose distantes. “De ahí comenzamos a crear esta relación nuevamente, pero ahí quedó también”, sentenció.

Aclaró que se saludan cordialmente en fechas especiales, pero no tienen una cercanía como le hubiera gustado. Además, señaló que es muy fuerte porque tienen lazos de sangre. “Nos saludamos por fiestas, todo bien pero ahí quedó. Es fuerte porque no es como que te peleas con tu amiga y te vuelves a amistar. En este caso es tu hermana”, finalizó.