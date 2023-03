Marcos López ingresó a la élite de futbolistas peruanos que clasificaron a cuartos de final de la Europa League

Marcos López se une a la lista de peruanos que clasificaron a los cuartos de final de Europa League.

Marcos López no solo hizo historia con Feyenoord al clasificar a los cuartos de final de la Europa League, sino también ingresó a la élite de los futbolistas peruanos que lograron accedar a esta fase en la historia de la contienda internacional.

El lateral volvió a ser titular tras más de un mes en el cotejo entre el club neerlandés y Shakhtar Donetsk. Jugó 57 minutos y lastimosamente tuvo que ser cambiado por una lesión, no obstante, se colocó entre los mejores ocho equipos del torneo organizado por UEFA con un resultado global 8-2.

De esta forma, el exfutbolista de Sporting Cristal se convirtió en el quinto en acceder a esta fase desde que la competencia cambió de nombre a Europa League (antes se llamaba Copa de la UEFA). Cabe destacar que, la última vez que un integrante de la selección peruana logró algo similar fue hace ocho años.

Peruanos que clasificaron a cuartos de Europa League

Juan Manuel Vargas fue el último en conseguir su boleto a cuartos con Fiorentina. Lo hizo el 19 de marzo del 2015 cuando goleó 3-0 a Roma en la vuelta. Previamente, el equipo del ‘Loco’ empató 1-1 con la ‘loba’ en casa. La aventura del zurdo no quedó ahí, pues superó a Dinamo de Kiev con un tanto suyo (3-1) y clasificó a semifinales, donde fue eliminado por Sevilla de España (5-0).

Juan Manuel Vargas anotó en la victoria ante Dinamo Kiev por cuartos de final de la Europa League.

Previo a Vargas, André Carrillo lo había hecho con Sporting de Lisboa en 2012. La escuadra de la ‘Culebra’ dio la sorpresa y dejó en el camino a Manchester City, que contaba con figuras como Sergio Agüero y Mario Balotelli, por goles de visitante (3-3). Los ‘lusos’ avanzaron hasta semis, en la que cayeron ante Athletic de Bilbao.

André Carrillo permaneció cinco temporadas en Sporting Lisboa.

Alberto Rodríguez también lo logró con un equipo de Portugal. El defensor defendía los colores de Braga y se cruzó con Liverpool y lo superó por la mínima diferencia. El ‘Mudo’ de los cinco peruanos mencionados en esta lista es el que avanzó más en la Europa League. Disputó la final con Porto, pero la perdió.

Alberto Rodríguez marcando a Radamel Falcao en la final de la Europa League.

El primero fue Paolo Guerrero con Hamburgo en 2010 al vencer por el global 5-4 a Anderlecht de Bélgica. El ‘Depredador’ superó también la siguiente instancia y su participación terminó en semifinales, donde fue eliminado por Fulham de Inglaterra.

Paolo Guerrero llegó a Hamburgo luego de su paso por Bayern Munich.

Próximo rival de López en Europa League

Feyenoord aún no conoce a su contrincante en los cuartos, pues se realizará un sorteo con los equipos clasificados, el cual se llevará a cabo este viernes 17 de marzo a las 6:00 (hora peruana) desde Nyon, Suiza. Este evento deportivo será transmitido por la señal de ESPN, Star+ y DirecTV. Además, podrás enterarte todos los detalles a través de Infobae.

Clubes clasificados a cuartos de Europa League hasta el momento y posibles rivales de Marcos López: Juventus, Manchester United y Sevilla. Aún falta definirse las llaves de Real Sociedad vs Roma, Ferencváros vs Bayern Leverkusen, Unión Berlín vs Union Saint-Gilloise y Arsenal vs Sporting Lisboa. Todos estos partidos se realizarán hoy a las 15:00 horas.

Feyenoord se ubicó primero de su grupo y clasificó directo a octavos.

Próximo partido de Feyenoord

Dejando de lado la Europa League, el equipo de Marcos López afrontará el clásico de Países Bajos en la fecha 26 de la Eredivisie. Feyenoord vs Ajax se jugará el domingo 19 de marzo a las 8:30 (hora peruana) en el Amsterdam Arena. Será una lucha por el líder del certamen. Solo hay tres puntos de distancia entre cada uno.