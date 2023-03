“Es gaseosa”: Congresista José Balcázar habría estado tomando cerveza en plena semana de representación

Congresista habría estado tomando en semana de representación

El congresista de Perú Bicentenario, José María Balcázar, habría estado bebiendo cerveza a plena luz del día y en semana de representación. Unas imágenes captadas por el lente de un equipo periodístico de la localidad de Lambayeque así lo confirmarían.

Un reportero de Radio Doble B llegó a un restaurante del distrito de Íllimo, al norte de la ciudad de Chiclayo, donde se encontraba el legislador. En el video se observa que a su lado hay una botella de cerveza a medio servir y un vaso vacío.

Frente al parlamentario se aprecia a un hombre, quien sería su asesor. Este lleva un vaso de cerveza en la mano y mira al reportero cuando aborda a Balcázar.

El congresista José María Balcázar fue captado en una situación aparentemente comprometedora.

“¿Tomando su cerveza, congresista?”, se oye decir al hombre de prensa. A lo que el legislador responde que “es gaseosa”. El periodista no se queda tranquilo y refuta a Balcázar: “Eso es cerveza, eso no es gaseosa, congresista”.

La situación no queda ahí y el hombre de prensa vuelve a preguntar “Congresista, ¿vino a Lambayeque a tomar cerveza?”. Balcázar, mientras revisa sus mensajes en el celular, responde escuetamente: sí, pues, estamos esperando a la comitiva”.

De acuerdo a los reportes de las autoridades, el distrito de Íllimo, al norte de Lambayeque, donde fue descubierto el legislador, es una zona emergencia por las lluvias.

Lambayeque se encuentra inundado por fuertes lluvias. (Radio Doble Nueve)

Luego de que el congresista José Balcázar fuera captado presuntamente bebiendo licor durante un viaje a Lambayeque, el presidente del Congreso, José Williams indicó que será la comisión de ética la que determine las acciones que se seguirán contra el legislador.

El titular de la Mesa Directiva aseguró que el parlamentario debe dar explicaciones sobre lo ocurrido en la semana de representación.

«No lo he visto. No podría darle información porque no lo he visto, pero seguramente va a tener que hacer algún descargo y con certeza la Comisión de Ética de oficio va a tomar acción», manifestó Williams.

A huevazos

El último miércoles 16 de marzo, el congresista Germán Tacuri no pasó un buen momento durante su paso por Ayacucho. Imágenes difundidas muestran a un grupo de ciudadanos rodeando al legislador mientras caminaba por las calles de la ciudad. Estos llevaban pancartas y huevos que utilizaron para atacar al representante de la región.

Germán Tacuri llegó al Congreso junto a Perú Libre.

Este optó por correr al vehículo que lo transportaba al mismo tiempo que era resguardado por seguridad del Estado.

“Alto a la matanza y represión brutal” se lee en una de las pancartas que mostraba una de las atacantes. Esto en referencia a la respuesta de las fuerzas del orden durante las protestas ciudadanas en contra del gobierno de Dina Boluarte. Hasta el momento, se ha registrado más de medio centenar de fallecidos, cuya mayoría habría sido provocada por acciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas.

“Asesino. No te queremos en Ayacucho. Traidor. Vende patria. Tacuri Asesino. Renuncia, aliado de Dina Boluarte. A mi hermano han matado”, se oye decir a los manifestantes que vincularían al congresista con la respuesta del Ejecutivo frente a los reclamos de la población. Sin embargo, el congresista, como tal, no tiene potestad para haber dado indicaciones a las fuerzas del orden para atacar a la ciudadanía.