Axé Bahía en Lima: precio de las entradas, lugar y fecha de su concierto por sus 20 años de carrera

Axé Bahía llegará a Lima en mayo de 2023.

“¡Ota otes, ota, ota otes!”. Ahora los peruanos podrán cantar y bailar sus canciones favoritas de Axé Bahía en vivo y en directo. Teleticket confirmó, mediante sus redes sociales oficiales, que la agrupación brasileña llegará al país para celebrar sus 20 años de trayectoria artística.

“¡Axé Bahía en Lima! Celebra los 20 años de Axé Bahía junto a varios artistas de la mejor época de nuestras vidas”, informaron en sus plataformas digitales para la alegría de los fanáticos.

Tras el anuncio de Teleticket, el integrante Bruno Zaretti expresó sus ansias por reunirse con sus seguidores peruanos. “Nos vemos pronto Perú. Estoy ansioso por estar ahí con ustedes”, escribió en la caja de comentarios.

Axé Bahía nació a finales de 1990, siendo fundada por la actual líder Flaviana Seeling.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Axé Bahía?

El esperado concierto de Axé Bahía en Lima se llevará a cabo el sábado 6 de mayo en Arena 1, recinto ubicado en la Costa Verde de San Miguel.

Concierto de Axé Bahía en Lima se realizará en Arena 1.

Artistas invitados

Flaviana Seeling, Bruno Zaretti y Francini Amaral, integrantes actuales de Axé Bahía, no llegarán al país solos. Al espectáculo musical se le unirán los siguientes invitados especiales: El Símbolo, Charly Sosa ‘Chocolate’, Azul Azul, Ana Kohler, Skándalo y Exporto Brasil.

Artistas invitados para el show de Axé Bahía en Perú.

¿Cuándo es la preventa de entradas?

Teleticket informó que los seguidores de Axé Bahía podrán comprar sus entradas este martes 21 de marzo. Al igual que en otras oportunidades, la compra será virtual y a través de su página oficial.

Precios de las entradas

Hasta el momento, Teleticket no ha anunciado el precio oficial de las entradas para ver a Axé Bahía en vivo. Se espera que en las próximas horas se indique las zonas y cuánto cuestan los tickets.

Axé Bahía ofrecerá concierto de aniversario en Perú.

Axé Bahía, grupo musical del género axé y eurodance, fue fundado por Flaviana Seeling a finales de 1990. Sus integrantes originales fueron Seeling, Jeferson Fabiano Barbosa, Jociney Barbosa, Thalyta, Amanda Cibely y Rodrigo. A lo largo de los años, el ritmo tropical que caracteriza a la banda conquistó a todo Latinoamérica, incluido el Perú.

Algunas de sus canciones más populares son: “Mueve la pompa”, “Beijo Na Boca”, “Dança Da Manivela”, “Onda Onda”, “Maomeno”, La Cucarachiña”, “Danza Da Maozinha”. Tal fue el impacto de dichos temas musicales, que Latina TV decidió que “Ota Otes” fuera el tema musical que daba inicio al programa “El especial del humor”.

Paloma Fiuza formaría parte del concierto

En febrero de 2023, la actual integrante de ‘Esto es Guerra’ pasó un fin de semana en Chile, donde se reencontró con sus excompañeros de Axé Bahía y Porto Seguro. Tras su retorno al Perú, Paloma Fiuza aseguró sentirse contenta por haber visto en escena a las agrupaciones brasileñas. “Recordar esa época es muy bonito. Aquí jamás pasaron de moda, en todas las fiestas, matrimonios, horas locas, siempre piden axé. Fue muy emotivo”, sostuvo.

Además, reveló que en algún momento intentó realizar un reencuentro parecido con Brenda Carvalho, su excompañera de Exporto Brasil, pero dicho evento no se concretó. No descartó presentarse con Axé Bahía en caso lleguen al Perú.

“Es un boom de nuevo. Yo estoy en ‘Esto es Guerra’, pero cuando esté libre iré a acompañarlos, me encanta, me encanta su energía. Yo dejé de lado ese mercado porque me fui a Ecuador y luego me vine acá, a Perú. Los llevo en mi corazón”, indicó hace poco, por lo que se especula que formará parte del concierto de Axé Bahía en Lima, este 6 de mayo de 2023.