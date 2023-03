Tito Silva y Zumba protagonizan la ‘versión peruana’ de ‘Blinding Lights’ de The Weeknd | TikTok

Tito Silva sigue haciendo de las suyas tras el estreno de ‘Mi Bebito Fiu Fiu’ que se volvió tendencia mundial. El productor peruano no ha dejado de hacer contenido fiel a su estilo y esta vez sorprendió con una ‘versión peruana’ del tema ‘Blinding Lights’ de The Weeknd.

Te puede interesar: The Weeknd en Lima: entradas en preventa se agotaron y fans expresan su enojo

Como se sabe, hace unos días se anunció que el reconocido cantante brindará un concierto en nuestro país en el mes de octubre, por lo que sus miles de fans están esperando este momento. Esa parece haber sido la inspiración para que el peruano saque su lado más creativo.

A través de su cuenta de TikTok, Tito Silva Music, compartió el video de esta parodia que realizó junto a Zumba, quien interpretó al popular artista canadiense. En el clip escribió: “Blinding Lights (Cumbia Remix) x Zumba”.

Tito Silva Music y Zumba hacen una parodia de The Weeknd. (TikTok)

A su propia manera, Tito Silva convirtió este éxito mundial en una divertida cumbia. Tanto Tito como Zumba aparecen en el clip y hacen de las suyas en las calles de Lima. El video ha alcanzado más de 320 mil reproducciones y más de 35 me gusta en la red social. Como era de esperarse, las reacciones fueron inmediatas pues en más de una ocasión el productor ha sorprendido con su talento y creatividad, sobre todo en videos de este tipo.

Usuarios reaccionaron al video

La aparición de Zumba como The Weeknd ha llamado la atención, pues cuando se anunció el concierto del cantante en nuestro país, salieron diversos memes en los que los comparaban. Por ello, muchos no dudaron en resaltar este hecho e incluso hicieron un llamado para que el video llegue al cantante original.

Te puede interesar: Concierto de The Weeknd en Lima contará con pasarela: así se vería en el Estadio San Marcos

“Cadena para etiquetar a The Weeknd y vea esta joya”, “Para el único The Weeknd para el que nos alcanza el presupuesto”, “Zumba a Broadway”, “The Weeknd no te pierdas esta joyita”, “The Weeknd tienes que verlo”, “Que genio eres compare”, escribieron algunos de los usuarios en esta publicación.

Usuarios reaccionan a video de Tito Silva.

¿Quién es Tito Silva?

Tito Silva es el nombre artístico de Alberto Antonio Silva Reyes, un joven de 30 años que se desempeña como productor musical. Además, es el creador de la canción ‘Mi Bebito Fiu Fiu’, con la que ganó gran popularidad en el internet. Este tema fue inspirado en los chats filtrados bastante cariñosos entre la ex candidata al congreso Zully Pinchi y Martín Vizcarra, expresidente del Perú.

Te puede interesar: The Weeknd confirmó concierto en Perú: fecha, lugar y precio de entradas

Pese a que tuvo que eliminarlo porque podía meterse en algunos problemas legales, el tema se volvió tan viral que sigue en el recordatorio común. Por otro lado, Tito Silva sigue creando lo suyo y lo comparte en sus redes sociales para sus miles de seguidores. En TikTok cuenta con más de 250 mil seguidores y en Instagram tiene un total de 162 mil.