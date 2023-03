Ducelia Echevarría es captada besando a misterioso galán, pese a estar saliendo con integrante de ‘EEG’

Ducelia Echevarría es captada besando a misterio galán, pese a estar con integrante de Esto es Guerra. (Instagram)

¿Terminaron? Ducelia Echevarría fue captada besando a un misterioso galán, pese a que hace algunas semanas confirmó su romance con Piero Arenas. Los chicos reality se presentaron a fines de febrero en ‘Mande quien mande’ para hablar de los rumores de una posible relación sentimental. Ambos confirmaron que se estaban dando la oportunidad de conocerse.

“Obviamente ahora estamos saliendo. Desde el casting, como que estábamos hablando. Es como el colegio, compartes tanto con tus compañeros y te gusta tanto su forma de ser, como que la cosa ya fluye”, dijo el integrante de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, todo parece indicar que Ducelia Echevarría y Piero Arenas habrían puesto punto final a su historia de amor. Las cámaras de ‘Amor y Fuego’ grabaron a la combatiente disfrutando en una discoteca de Lima el último fin de semana.

En el avance del magazine se le ve a la Ducelia bailando con un hombre, cuando de pronto ambos se acercan y se besan. Ella lo sujeta del cuello y él de la cintura. Todo esto sucedió, mientras que el joven guerrero se encontraba de viaje en Chiclayo. El informe completo se emitirá este lunes 13 de marzo a partir de las 14:00 horas.

Cabe mencionar que, algunos usuarios en redes sociales han comenzado a asegurar que el romance entre Ducelia Echevarría y Piero Arenas habría sido armado por la producción de ‘Esto es Guerra’, pues hasta el momento ninguno de los dos ha anunciado el fin de su romance y se lucen muy felices por separado en fiestas.

“Se nota que el romance de Piero y Du era armado”, “Todo era armani”, “Ya se sabía que era armani”, “La ducelia la veo en besos alocados, me muero”, “Ducelia anda bien calenturienta”, fueron algunos de los comentarios en Instagram sobre el adelanto del programa.

Ducelia Echevarría enfureció por ser grabada con Piero Arenas

El programa ‘Amor y Fuego’ anunció el 22 de febrero que difundiría imágenes de Ducelia Echevarría y Piero Arenas saliendo de un hotel luego de haber pasado la noche juntos. Antes de que el espacio televisivo emitiera el informe, la chica reality se pronunció y explicó que el integrante de EEG vive en un departamento alquilado. “Estuvimos con Piero conversando en el departamento que él alquila. No es un hotel como lo dicen (...) Tiene que alquilar algo para vivir, no tiene nada de malo”.

Asimismo, cuestionó a las personas que no respetan la privacidad de las figuras de la farándula, en clara alusión a los comentarios de Rodrigo González y Gigi Mitre sobre su romance. “Que ellos quieran dejar mal para generar contenido es su tema, si no tienen contenido de otros lados y tienen que agarrarse de nosotros, personas sanas, que solo trabajamos (...) Ya no sé qué más decir”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

“No tengo por qué explicarle a nadie cómo es que cuido a mi hija, que la gente sea chismosa y metiche es su problema, porque ellos son los que se entrometen en nuestra vida. Uno quiere tener su privacidad e incómoda que vengan otras personas a dársela de sabelotodo, y apuntar diciendo “ella es tal, para cual” no, piensen un poco, tengan un poco de criterio, no ataquen por atacar”, agregó.