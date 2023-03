La profesión de Paola Bayly, hija de Jaime Bayly, con la que tiene un sueldo más alto que el de su padre

La carrera de Paola Bayly, hija de Jaime Bayly.

Jaime Bayly tiene una vida fuera de Perú desde hace muchos años, actualmente está al lado de su esposa Silvia Núñez del Arco, con quien tiene una menor hija. Sin embargo, Bayly tiene dos descendientes más, quienes aproximan las tres décadas de edad.

El escritor tuvo una relación con Sandra Masías y fruto de ese amor nacieron dos hijas. Paola y Camila Bayly, ambas mujeres viven alejadas de su padre, pero él no ha dudado en mencionarlas en algunas ocasiones y ha demostrado que tiene gran admiración por ellas.

Hace poco, el peruano escribió en una de sus columnas para el diario ABC que su hija Paola Bayly estaría recibiendo honorarios más altos que los que él tiene como conductor de televisión y escritor de libros, lo que ha generado gran sorpresa entre los seguidores de su carrera. Te contamos a qué se debe.

¿Quién es Paola Bayly, hija del escritor?

Paola Bayly es la segunda hija de Jaime Bayly y Sandra Masías. La joven apareció en las pantallas cuando desfiló diseños de Ani Álvarez Calderón en el año 2011. Sin embargo, dejó de lado esta faceta y ahora se dedica al mundo de la tecnología.

Su propio padre señaló que gana mucho más que él debido a la empresa en la que labora. “Trabaja en una empresa de vanguardia tecnológica y cobra una fortuna, mucho más de lo que gana su padre en la televisión y con las diezmadas ventas de sus libros fantasmagóricos”, comentó en una de sus columnas de ABC.

Paola Bayly.

¿Qué estudió y a qué se dedica Paola Bayly?

Según se ha podido conocer por su cuenta de LinkedIn, Paola labora en Google desde el 2021. Su cargo específico es el de account strategist, en español es estratega de cuentas. La joven logró este puesto porque estudió la carrera de Relaciones Internacionales en The London School of Economics and Political Science, además, llevó una segunda carrera sobre Estudios Ambientales en Colgate University.

¿Qué otras hijas tiene Jaime Bayly?

Jaime Bayly es padre de tres hijas. Camila Bayly, Paola Bayly y Zoe Bayly, las dos primeras mayores de edad y la última, producto de su relación con Silvia Núñez del Arco, con quien además convive.

Luego de conocerse que Paola se desempeña como Estratega de cuentas, también se reveló el trabajo de Camila, su primogénita. La mayor estudió finanzas en una de las universidades que son parte de la Ivy League en la Gran Manzana.

Jaime Bayly y sus hijas.

Sin embargo, en la columna que escribió el peruano para ABC que la tituló “El silencio de la hija mayor”, comentó que Camila está estudiando Derecho en una Universidad de Pensilvania. Pero, sus primeros estudios la llevaron a trabajar en un banco de inversión. El escritor la califica como una mujer más inteligente y ambiciosa que él, incluso deja entrever que podría aspirar a ser parte de los altos cargos de la nación, pues nació en Washington D.C.

Por otro lado, la hija menor de Jaime Bayly es Zoe. La pequeña vive con él y su padre no deja de compartir sus fotografías familiares en redes sociales. La pequeña está próxima a cumplir 12 años de edad.