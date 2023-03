Comisión congresal del Niño Costero gastó medio millón de soles en la contratación de asesores

El legislador fujimorista César Revilla lidera la Comisión del Niño Costero.

Debido a que el fenómeno del Niño Costero se dio en el 2017, en el Congreso de la República no tuvieron mejor idea que buscar la creación de una comisión especial que tenga como tarea indagar sobre los avances que se ha tenido en la reconstrucción de las zonas del norte que terminaron afectadas por este fenómeno climatológico. Sin embargo, esta tarea no ha sido cumplida.

Según el diario La República, la Comisión de seguimiento al proceso de reconstrucción en las zonas afectadas por el fenómeno de El Niño costero, que se instaló en octubre del 2021, ha tenido un gasto medio millón de soles en la contratación de asesores. Este grupo de trabajo es liderado por el congresista César Revilla de la bancada de Fuerza Popular.

Sólo hasta enero de este 2023, el pago para las personas que estaban en la planilla de esta comisión ascendía a 514.545 soles. En concreto, hay cuatro asesores que ingresaron sin concurso público y cuyos salarios bordean entre tres mil y once mil soles mensuales. El citado medio no menciona el gasto por otros conceptos como los viáticos para las sesiones que realizan en el norte.

Además, se indica que la comisión habría tenido 37 actividades hasta enero pasado. En mayo del 2022 presentaron un informe preliminar de toda la labor que desarrollaron en 51 páginas. Sin embargo, en 24 páginas del documento hay información recogida por los sectores que ven la reconstrucción del norte.

Fenómeno del Niño Costero golpeó al norte del Perú en 2017.

Adicionalmente, no hay un análisis de la información recopilada hasta mayo del 2022, las conclusiones no pasan de ser dos párrafos que mencionan que se debe seguir con la recopilación de información de los gobiernos regionales y no se detalla una recomendación relevante.

Despilfarro de recursos

Sin embargo, el despilfarro de dinero de las arcas públicas en esta comisión ya tiene un tiempo atrás y no ha ofrecido resultados.

En el 2017 se dio la creación de una comisión para que vea el caso del Niño Costero. En esa oportunidad, otra congresista fujimorista se encargó de presidirla al igual que lo hace Revilla. Se trataba de la legisladora piurana Karla Schaefer, quien bajo su gestión también se desembolsó 800 mil soles en 18 meses.

Luego, el grupo pasó a manos de su colega Luis Humberto López Vilela, quien se quedó hasta que el expresidente Martín Vizcarra dispuso el cierre del Parlamento en septiembre del 2019.

El fenómeno del Niño Costero asedió a la costa peruana.

En el periodo complementario del Congreso (2020-2021), la comisión fue liderada por Franco Salinas de la bancada de Acción Popular. Al igual que otras gestiones, tampoco tuvo algún resultado visible.

Ciclón Yaku

Las lluvias torrenciales en el norte de nuestro país, al igual que una serie de eventos como granizadas, nieve, calentamiento de las aguas del mar, incremento de caudales de ríos entre otros cambios climatológicos, se deben al ‘cliclón Yaku’, un fenómeno de características tropicales no organizado, según informó el Servicio Nacional de Hidrología y Metereología (Senamhi).

“El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) informa que, frente a la costa norte y centro del Perú se presenta un inusual “ciclón de características tropicales no organizado”. Este sistema de baja presión de giro horario está asociado al calentamiento de la temperatura superficial del mar y a la segunda banda de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT)”, sostiene la institución e indicó que ‘Yaku’ influye en las lluvias extremas en Tumbes, Piura y Lambayeque.

Agregó que se espera que “en los próximos días contribuya en la intensificación de las lluvias en la Libertad, Lima y Áncash; especialmente en las cuencas medias de la vertiente del Pacífico, generando incremento de caudales y activación de quebradas”.

El ciclón Yaku se formó a finales de febrero en la costa peruana y a la fecha la institución mantiene el monitoreo de este sistema y su recorrido.