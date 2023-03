Papeletas de tránsito: cuáles son los niveles de infracción y montos a pagar

La única autoridad en el Perú que puede colocar una papeleta es la PNP.

Si tienes un vehículo o manejas de manera profesional un vehículo de una empresa, entonces debes respetar las reglas de tránsito para evitar cometer infracciones y, consecuentemente, las multas que te puede imponer la Policía Nacional el Perú (PNP), única autoridad facultad para realizar este procedimiento, aunque ellos no se encargan de cobrarlas, sino las diferentes entidades según la provincia en la que te encuentres.

Las multas, también conocidas como papeletas, son las sanciones monetarias que se deben pagar cuando se comete una infracción de tránsito. Ahora, estas dependen de la infracción que se ha cometido, lo cual también determina la sanción que se le dé al conductor (o propietario del vehículo) y el monto que deberá pagar para subsanar esta infracción. Estas se dividen en niveles y en la siguiente nota te detallaremos cuáles son y los montos a pagar.

Existen tres niveles de infracciones

Las multas están respaldadas por el Decreto Supremo N° 016-2009-MTC.Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito y deben ser respetadas. Los niveles son los siguientes:

Estás divididas en tres niveles y las multas y sanciones varían.

Leves

Están simbolizadas con la letra L. Estas consisten en, por ejemplo, estacionar mal su vehículo en lugares autorizados, dejar las puertas abiertas de su vehículo y obstaculizar el tránsito, utilizar el carril de giro para seguir la marcha, entre otros. En estos casos, la multa es equivalente al 4% de la UIT (4950 soles). Estas se dividen en 7 tipos de infracciones. Te dejamos algunos:

L01: Dejar mal estacionado el vehículo en lugares permitidos.

Monto a pagar: 198 soles (con descuento, 33.66 soles).

Sanción: multa.

L02: Estacionar un vehículo en zonas de parqueo destinadas a vehículos que transportan a personas con discapacidad o conducidos por éstos.

Monto a pagar: 198 soles (con descuento, 33.66 soles).

Sanción: multa.

L04: Abrir o dejar abierta la puerta de un vehículo estacionado, dificultando la circulación vehicular.

Monto a pagar: 198 soles (con descuento, 33.66 soles).

Sanción: multa.

L05: Utilizar el carril de giro a la izquierda para continuar la marcha en cualquier dirección que no sea la específicamente señalada.

Monto a pagar: 198 soles (con descuento, 33.66 soles).

Sanción: multa.

L06: Arrojar, depositar o abandonar objetos o sustancias en la via pública que dificulten la circulación.

Monto a pagar: 198 soles (con descuento, 33.66 soles).

Sanción: multa.

Graves

Están simbolizadas con la letra G. Estas pueden ser por no mantener una distancia suficiente y prudente entre vehículos, no hacer las señales ni tomar las precauciones al hacer giros, no utilizar el carril derecho para recoger o dejar pasajeros, entre otros. En estos casos, la multa es equivalente al 8% de la UIT. Estas se dividen en 75 tipos de infracciones. Te dejamos algunos:

G01: Adelantar o sobrepasar en forma indebida a otro vehículo.

Monto a pagar: 396 soles (con descuento, 67,32 soles)

Sanción: Multa y puntos.

G02: No hacer señales ni tomar las precauciones para girar, voltear en U, pasar de un carril de la calzada a otro o detener el vehículo.

Monto a pagar: 396 soles (con descuento, 67,32 soles)

Sanción: Multa y puntos.

G03: Detener el vehículo bruscamente sin motivo.

Monto a pagar: 396 soles (con descuento, 67,32 soles)

Sanción: Multa y puntos.

(Gob.pe)

G04: No detenerse antes de la línea de parada, línea de parada adelantada o antes de las áreas de intersección de calzadas o no respetar el derecho de paso del/de la peatón/a o el/la ciclista o del/ de la conductor/a del VMP.

Monto a pagar: 396 soles (con descuento, 67,32 soles)

Sanción: Multa y puntos.

G05: No mantener una distancia suficiente, razonable y prudente, de acuerdo al tipo de vehículo y la vía por la que se conduce, mientras se desplaza o al detenerse detrás de otro.

Monto a pagar: 396 soles (con descuento, 67,32 soles)

Sanción: Multa y puntos.

Muy graves

Están simbolizadas con la letra M. Estas pueden ser, por ejemplo, manejar en estado de ebriedad, manejar sin licencia de conducir, con una retenida o suspendida, estacionar en una curva, manejar sin placas de rodaje, entre otros. En estos casos, las multas equivalen al 100%, 50%, 24%, 18% o 12% de la UIT. Estas se dividen en 14 tipos de infracciones. Te dejamos algunos:

M01: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito.

Monto a pagar: 4950 soles

Sanción: multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia.

M02: Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo.

Monto a pagar: 2475 soles

Sanción: Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años

M03: Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional.

Monto a pagar: 2475 soles

Sanción. multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por tres (3) años

M04: Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir.

Monto a pagar: 4950 soles

Sanción;: multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviese retenida o multa y cancelación definitiva de la licencia de conducir, si la licencia estuviere suspendida

M05: Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce.

Monto a pagar: 2475 soles

Sanción: multa y suspensión de la licencia de conducir por un (1) año

Si quieres conocer todas las infracciones que existen y cuánto es el monto, quien lo debe pagar, la sanción, medida preventiva, resta de puntos, entre otros, te dejamos los detalles completos aquí. Si quieres saber si cuentas con papeles puede ver el paso a paso en el siguiente enlace.

Recuerda que tendrás un descuento de 83% sobre el monto de tu multa si la pagas durante los primeros 5 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación o imposición de esta, y un descuento de 67% sobre el monto de tu multa si la pagas entre el 6to día hábil de la notificación o imposición de esta hasta el último día hábil previo a la notificación de la Resolución de Sanción.

Ten en cuenta que algunas infracciones pueden acumularte puntos, lo que puede terminar en una suspensión del brevete por meses, un año o quitarte el documento para siempre.

¿Cuánto tiempo duran los puntos acumulados?

La vigencia de los puntos acumulados es de 24 meses desde que se cometió la infracción. Al cumplir ese plazo, los puntos se eliminan automáticamente.

¿El MTC puede cancelar mi licencia de conducir?

Sí, pero eso solo sucederá si el conductor acumula varios puntos. Por ejemplo, si es la primera vez que el chofer obtiene 100 puntos en 24 meses, se le suspenderá el brevete por seis meses. De cometer el mismo error, la licencia se suspenderá por un año. Luego, viene la cancelación, y se aplica si el conductor realiza por tercera vez el error mencionado. El usuario no podrá volver a manejar.

¿Cómo saber cuántos puntos tengo?

El MTC también cuenta con una página web donde las personas podrán verificar cuántos puntos acumulados tienen según las infracciones cometidas. Es deber del usuario verificar con cierta periodicidad esta información, ya que, de llegar a cierta cantidad, la licencia de conducir puede quedar suspendida.

- Entra a https://slcp.mtc.gob.pe/

- Escoge el tipo de búsqueda y digita los datos solicitados.

- Por último, en la parte inferior saldrán los puntos de las infracciones realizadas. Estas están segmentadas como leves, graves y muy graves.