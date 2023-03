Dorita Orbegoso denuncia maltrato por parte del padre de su hijo, Pablo Donayre

Adelanto de Magaly TV: La Firme: Dorita Orbegoso denuncia a su esposo | Magaly TV: La Firme

Una fuerte denuncia se presentará esta noche en el programa de Magaly Medina. Esta vez Dorita Orbegoso se enfrenta a su expareja y padre de su hijo, Pablo Donayre, quien la estaría maltratando psicológicamente tras su separación.

Te puede interesar: A qué se dedicaría Magaly Medina tras el fin de ‘Magaly TV La Firme’

En el adelanto del programa ‘Magaly TV: La Firme’, se muestra a Dorita Orbegoso contando lo que vivió con su expareja cuando estaba embarazada y confiesa que siente que se ha ganado un ‘enemigo’.

“Hoy en Magaly TV: La Firme. Escándalo, con lágrimas en los ojos, la animadora hace gravísima denuncia en contra del padre de su hijo, Pablo Donaire”, se escucha decir a la voz en off.

Tras ello, fue consultada por el reportero del programa por si en algún momento fue víctima de maltrato físico, además de que si esto sucedió incluso cuando estaba esperando a su bebé. Con la voz quebrada, la modelo confirmó ambas situaciones.

Te puede interesar: Magaly TV La Firme: Mauricio Diez Canseco y Lisandra Lizama se separan y los looks lujosos de Sheyla Rojas

Además, mostrará algunos videos de algunos momentos en los que se ha enfrentado boca a boca a Donayre. Según se vio en el adelanto, el padre de su hijo se refirió a ella con palabras soeces cuando recogía al menor el día que le tocaba pasar con él. La denuncia completa se presentará este jueves 9 de marzo a las 21:45 horas.

Dorita Orbegoso denuncia al padre de su hijo. (Magaly TV. La Firme)

Ya tenían un juicio por la tenencia

En agosto del 2022, Dorita Orbegoso confesó al desaparecido programa ‘D’Mañana’ que iba a luchar en juicio por la tenencia de su hijo. Reveló que el padre del menor había solicitado la tenencia completa del niño que tienen en común y no era algo que ella quería para el crecimiento del menor.

Te puede interesar: Magaly Tv: La firme: Yahaira Plasencia es acusada por dueña de yate de no cumplir con acuerdo

“Yo soy una mujer más sensible de lo normal desde que soy mamá porque ahí uno entiende lo que es capaz de hacer por los hijos. Yo vengo de un hogar disfuncional, de padres separados, pero cuando tienes un hijo te vuelves más sensible porque te imaginas qué será de él si le faltas, si le hacen daño”, comentó al inicio.

Tras ello, se emocionó aún más y comentó que no iba a permitir perderse ningún momento al lado de su hijo. “Yo soy de las que me levanto temprano, hago lonchera y lo llevo al nido. Yo quiero criar a mi hijo, no me quiero perder ningún momento. Si yo trabajo, viajo con él. Le doy dentro de mis posibilidades una vida llena de felicidad“, sentenció.