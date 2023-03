Magaly Medina se pronuncia sobre salida de Melissa Paredes de ‘Préndete’: “Terminó de apagar el programa "

Magaly Medina se pronuncia sobre no renovación a Melissa Paredes en 'Préndete'. | Magaly Tv: La firme.

Esta mañana Melissa Paredes confirmó su salida de ‘Préndete’. La presentadora no va más en el magazine de Panamericana Televisión, tras dos meses al aire. Esta noticia no fue ajena a Magaly Medina, quien no perdió la oportunidad de dar su opinión al respecto.

La figura de ATV habló de esta no renovación de contrato y señaló que la televisión es un ambiente muy frío y estas son cosas que pueden suceder a cualquiera. “Eso pasa en televisión, la televisión sencillamente, es un medio frío, es un medio selvático. Es una jungla”, señaló al inicio.

Tras ello, calificó de descabellada la opción de poner a Melissa Paredes como conductora de un magazine familiar. Dejó entrever que su poco acercamiento con el público habría sido el detonante del fin de su ciclo como co-animadora de ‘Préndete’.

“Si ella que está apelando a que de repente sepa por qué razones la podrían haber sacado, pero es fácil y simple. El día que a alguien se le ocurrió la descabellada idea de traerla como co-animadora de un programa para un público familiar en las mañanas ahí se jugó el todo por el todo”, comentó.

Tras ello, detalló que en el estreno de este magazine, pese a que tuvo gran publicidad, la audiencia no la acompañó. “El primer día del estreno, con toda la publicidad que le hicieron tuvo 0.0 de audiencia. Es una cifra vergonzosa. Antes que yo haga 0.0 (en rating) me voy, por dignidad, por ética personal”, agregó la ‘Urraca’.

Magaly Medina habla de la salida de Melissa Paredes. (Magaly TV. La Firme)

Por otro lado, criticó el contenido que daba en ese programa. Comentó que le pareció más un espacio de la modelo para hablar de su relación y atacar a las demás personas. Incluso, señaló que con Adriana Quevedo, el magazine anterior tenía más rating, pese a no ser mediática.

“Dejó de ser familiar para convertirse en un programa peleonero, una suerte de tribuna para que Melissa Paredes defendiera a su novio, se defendiera de las críticas y atacaran con la simpleza que la caracteriza. Para eso cambiaron a la otra que era más modosita, más tranquilita, pero que por lo menos hacía su puntito”, señaló Magaly Medina.

Finalmente, lanzó un duro comentario que catapultó a Melissa Paredes. Para la figura de ATV, la presencia de la exchica reality no sumó y, por el contrario, restó en el crecimiento del nuevo programa. “Cuando llegó ella no prendió nada y terminó de apagar ese programa que inició ya de por sí mal”, finalizó la presentadora.

Melissa Paredes se despidió de ‘Préndete’

En el programa del miércoles 8 de marzo, Melissa Paredes se tomó unos minutos para confirmar el rumor lanzado por Rodrigo González. El presentador de ‘Amor y Fuego’ señaló que la modelo no iría más en la conducción de ‘Prendete’.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, señaló en su programa, ratificando lo dicho por ‘Peluchín’.

Además, señaló que cree que la producción si quería que continúe animando ‘Préndete’. “Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue”, finalizó.