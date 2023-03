Melissa Paredes no seguirá más en ‘Préndete’: Panamericana TV no le renovó el contrato

Melissa Paredes no va más en Préndete. Instagram

Este miércoles 8 de marzo, Melissa Paredes sorprendió con un anunció. La conductora y modelo se despidió del programa ‘Préndete’ luego que Panamericana TV decidiera no renovarle el contrato. Éste vence el viernes 10 de marzo.

Como se recuerda, Melissa Paredes regresó a la televisión después de estar un año ausente a causa de un polémico ampay con Anthony Aranda. La conductora hizo equipo con Karla Tarazona y Kurt Villavicencio, con quienes - al parecer- lograron tener muy buena química.

“Si bien es cierto mi contrato termina el viernes 10 de marzo, es verdad que se me iba a renovar, pero se tomó una decisión que ya no. Sus razones tendrán y se respeta, yo estoy agradecidísima con ustedes por haberme recibido de esta manera tan bonita”, señaló la presentadora en pleno programa.

La modelo agradeció a la producción de ‘Préndete’ y señaló que el programa continuará a cargo de sus compañeros.

“Me llevó el mejor recuerdo, el mejor cariño. Hay decisiones más allá que escapan de mis manos y me imagino que de la producción que sí querían que me quede. La televisión sigue”, señaló la conductora.

De esta manera, se confirmó lo que Rodrigo González dijo en ‘Amor y Fuego’ sobre la permanencia de Melissa Paredes en Panamericana TV.

“Según rumores, hasta este viernes nomas va Melissa Paredes en Panamericana Televisión. Ella no va más, no sabemos si el show va a seguir, pero ella no va más en Panamericana, son los trascendidos que hay entre canales”, señaló el conductor de Willax

Melissa Paredes no trabajará más en Panamericana Televisión, según Rodrigo González. | Willax Televisión.

Mandó indirecta a ‘América Hoy’

Aunque no dio nombres, Melissa Paredes envió un dardo a sus excompañeras de ‘América Hoy’, quienes realizaron si programa usando un polo alusivo al del Día de la Mujer.

“Feliz día a todas, en realidad debería ser todo el año y no solo un día porque claro, un día te pones el polito del Día de la Mujer y después la destruyes”, dijo la presentadora.

Asimismo, señaló que se debe tener presente a la mujer y valorarla todo el año, no solo un día.