Los problemas legales que enfrentaría iOA por copiar el Motomami Tour de Rosalía. TikTok/@zoordo

El Motomami Tour culminó hace meses y, lamentablemente, el Perú y otros países de Latinoamérica no fueron incluidos en la gira internacional de Rosalía. Sin embargo, el youtuber peruano iOA no se quedó de brazos cruzados y llevó a cabo el ‘Miji Show’ en el Parque de la Exposición, concierto que se viralizó por ser una copia exacta del show de la cantante española.

Más de 3 mil asistentes, varios de ellos ‘Mijirritos’-como así se les dice a sus fans-, disfrutaron de una noche cargada de emoción, música y baile. El youtuber iOa apareció en escena caracterizado de pies a cabeza como Rosalía: luciendo el cabello ordenado, un vestido rojo, botas altas y la actitud desafiante de la ‘Despechá’.

Algunas de las canciones que se entonaron la noche del viernes 3 de marzo (a modo de fonomímica) fueron ‘Saoko’, ‘Bizcochito’, ‘Con Altura’, ‘La Fama’, ‘Dolerme’, ‘Linda’, ‘De aquí no sales’, ‘Chicken Teriyaki’, entre otros temas musicales.

Ioa en el 'Miji Show 2023', tributo oficial a Rosalía.

Una vez terminó el espectáculo musical, las redes sociales explotaron. Miles de usuarios elogiaron a iOA por recrear con exactitud el Motomami Tour con solo dos meses de preparación y, sobre todo, por ser el primer youtuber peruano en realizar un concierto de tal magnitud.

No obstante, otro grupo de cibernautas se mostró preocupado por los posibles problemas legales que enfrentaría el creador de contenido, de 33 años de edad, por haberse “inspirado” en la gira de Rosalía.

Youtuber iOA recreó el concierto de Rosalía.

Problemas legales por el Motomami Tour

Santiago Sanmiguel, abogado y creador del podcast ‘Dr. Rocks’, señaló que iOA estaría infringiendo los derechos de autor de Rosalía al hacer playback de sus canciones en un concierto organizado por él mismo. Esto siempre y cuando no tenga “la licencia de la sociedad de gestión colectiva”.

“Hay una línea punteada entre lo que se considera un fan art y lo que se considera algo puesto al público de forma profesional (...) Rosalía tiene registradas las marcas Motomami desde hace tiempo en los posibles países donde iba a haber gira, incluido Perú. La solicitud se hizo a finales de 2020″, empezó explicando.

En caso de que Rosalía sí haya permitido que iOA haga su show inspirado en ella, Santiago Sanmiguel indica que aún habría algunos problemas con los demás implicados en el Motomami Tour, ya que la cantante española no es la única que lo conforma, sino también bailarines, maquillistas, encargados de luces y otros profesionales en el rubro.

'Miji Show 2023'. (Instagram/@iamrodrigoblasd)

“¿Cuál es la posibilidad de que OCESA tenga los derechos exclusivos de la promoción del Tour Motomami para Latinoamérica? Es completamente probable (...) Podría haber un problema de licenciamiento del montaje escénico. Si uno monta una obra, no estaría tomando solamente las coreografías, sino también vestuario y lo que se pone la puesta en escena. Eso se licencia”, indicó.

Los fans de iOA explicaron que, según informó el youtuber peruano durante los ensayos del ‘Miji Show’, él sí llegó a pagar las regalías respectivas para realizar un show inspirado en Rosalía, por lo que no habría problemas de derechos de autor. No obstante, hasta el momento no ha hecho un pronunciamiento oficial.