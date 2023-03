¿Cómo impacta la tasa de interés a los créditos, ahorros, consumo e inversiones si aún se mantiene alta?

Pese a la subida de la tasa de inflación, expertos esperan que el BCR del Perú mantendría la tasa de referencia en 7.75% en su próxima reunión del 9 de marzo.

La inflación anual de Perú en febrero de este año aún no termina de ceder y se encuentra muy lejos del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), lo que llevaría probablemente que la entidad monetaria tome la decisión de elevar nuevamente su tasa de interés en el mes de marzo.

Sin embargo, entidades financieras consideran que no habrá un nuevo aumento de la tasa de referencia -que actualmente está en 7.75%- ya que la inflación durante este mes en curso mostraría un marcado descenso; pero aún queda esperar hasta este jueves 9 de marzo, fecha que se reúne nuevamente el directorio del BCR para tomar una decisión sobre su política monetaria.

Ante dicho contexto, Infobae conversó con Ricardo Cosio Borda, director de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales en Universidad Autónoma del Perú, para que nos comente cómo podría impactar a los créditos, al consumo, y las inversiones si aún se mantiene una tasa de interés alta en el país.

Antes de comentar sobre las implicancias de la subida de la tasa de interés, el especialista dijo que es necesario comprender que este indicador de referencia, que ha venido anunciando el BCR, ha tenido un ascenso durante casi los últimos 18 meses, pero su fundamento principal es combatir la inflación histórica que viene experimentando el Perú, por encima del 8.99%

Inflación no cede

El catedrático sostuvo que la inflación peruana a parte de los temas internos, como la crisis política y social, se debe también a factores externos, de lo que estamos viviendo a nivel mundial, luego de la pandemia, el conflicto entre Rusia y Ucrania y la crisis de los contenedores.

“Además vemos a China, uno de los principales socios comerciales del Perú, no está recuperándose todavía a nivel económico, pues el tema del covid-19 le sigue aquejando, y eso genera una inflación a nivel mundial y el Perú no ha sido ajeno a este fenómeno”, sostuvo Cosio.

Por esta razón, el BCR ha venido tomando medidas para incrementar la tasa de interés que justamente sirve como referente para las operaciones interbancarias y para que la gente no se endeude.

A pesar que la tasa de inflación interanual de Lima Metropolitana se redujo ligeramente en febrero, el BBVA Research anticipa que la inflación mensual del mes marzo será relativamente alta.

Créditos y préstamos se encarecen

Al tener una alta tasa de interés, Cosio Borda explicó que todos los bancos, cajas municipales y otras entidades financieras que brindan préstamos, terminen incrementando también el interés de su portafolio de créditos y préstamos, lo que como primer efecto hace que sea más caro endeudarse hoy en día.

“Al ser más caro endeudarse la población deja de pedir préstamos y más bien reduce su poder adquisitivo, lo cual provoca que el sector de consumo se enfríe de a pocos, así como otros sectores de la economía”, precisó el experto.

Bajas inversiones y proyectos paralizados

Otro efecto que tiene una elevada tasa de interés es que, al tener préstamos más caros, impacta sobre la economía y las empresas, puesto que la mayoría negocios en el Perú no trabaja propiamente con su capital, sino para invertir en nuevos proyectos y hacer crecer su emprendimiento, recurren al financiamiento por parte de otras entidades financieras.

“Al subir la tasa de interés, lo que provoca es que sea más caro para estas empresas pedir algún financiamiento, entonces muchas de ellas dejan sus proyectos en stand by y paralizados, por lo que no les conviene endeudarse en este momento”, expresó el docente de la Universidad Autónoma del Perú.

La elevada tasa de interés provoco a que el sistema financiero oferte préstamos cada vez más caros, lo cual impacta sobre la economía y a las empresas.

Ante esta situación, lo que genera es que se desacelere el crecimiento de las empresas, incluso hasta su producción. Así, la organización tampoco puede generar empleo, y finalmente al que impacta es a la persona natural y al ciudadano de a pie, quitándole su poder adquisitivo.

“Al incrementar la tasa de interés el poder adquisitivo disminuye, como ciudadanos nos vemos perjudicados, ya que al tener menos dinero se desestimula en cierta manera el consumo. En conclusión, al tener la tasa de referencia alta en primer lugar desestimula la inversión y en segundo lugar genera a que las personas tengan menos poder adquisitivo”, detalló el experto.

Se estimulan los ahorros de las personas

Sin embargo, no todo es negativo con el incremento de la tasa de interés, puesto a que genera a que se promueva más el ahorro. “Si bien es cierto pedir ahora un préstamo es más caro, pero si deseo ahorrar y pongo mi dinero en una cuenta de ahorros en el banco, esta entidad me va a ofrecer atractivas tasas de ganancia”, dijo Cosio.

Este efecto favorable va a ser sobre todo en las cuentas de ahorro a plazo fijo de un año a más. “El banco me va a pagar mayor interés por ese dinero ahorrado si lo tengo más tiempo en el banco”, añadió.

“Aquellas personas que buscan ahorrar este es un momento ideal, en el cual pueden obtener mayor cantidad de dividendos y mayor cantidad de interés. Hoy en día muchas entidades financieras, bancos, cajas y otras entidades ofertan más atractivas tasas de interés para el ahorrista, incluso es más rentable que los fondos mutuos y otros productos”, destacó el docente.

Los depósitos en cuentas de plazo fijo que ofrecen un gran porcentaje de rentabilidad, pueden presentarse como punto de partida, para iniciar una inversión.

Sector inmobiliario y créditos hipotecarios

También otro impacto de la subida de la tasa de interés es al momento de adquirir una vivienda como un departamento o inmueble, puesto a que muchos buscan financiarlo con una entidad bancaria para ir pagándolo en cuotas.

“Hoy en día la tasa de interés del crédito hipotecario supera el 9%, lo cual es muy elevado; sin embargo, antes de la pandemia teníamos en 7% y 8%. Esto significa que hoy si las personas pretenden comprar una vivienda financiada es más caro que años anteriores. Esto es justamente porque la tasa de interés se ha incrementado, también frena en parte al mercado inmobiliario”, comentó Cosio.

Además, el especialista dijo que ante esta situación el sector inmobiliario probablemente se vea desestimulando, por el hecho que de adquirir una vivienda en este momento sea más cara por las altas tasas que hay en el mercado.

Hoy en día la tasa de interés del crédito hipotecario supera el 9%, lo cual es muy elevado.

“En estas complejas circunstancias los mecanismos para poder obtener un crédito hipotecario se hacen más rigurosos. En ese sentido, en la actualidad, vemos que las entidades financieras están cuidándose un poco con esta variación que ha tenido la tasa de interés, más que todo por esta situación a raíz de la pandemia. Ahora la entidad bancaria no te asegura inmediatamente la tasa de interés que vas a tener sino te evalúan previamente y posteriormente cuando ya esté cerca el desembolso te vuelven a evaluar y ahí ya te dan la tasa de interés que vas a tener fijo durante varios años”, opinó el director de la Escuela Profesional de Administración y Negocios Internacionales.

Impacto al crecimiento económico

Si bien es cierto los bancos centrales están tomando como mecanismo incrementar la tasa de interés de referencia para combatir la inflación, por otro lado, esta acción va a seguir impactando sobre el crecimiento económico de varios países en el mundo, y el Perú no es ajeno a ello.

“Lo que el BCR está haciendo con estas políticas monetarias es desestimular la inversión y después de la pandemia justamente donde hemos tenido una industria paralizada, hace que el empresario y el emprendedor lo tenga más complicado en apostar en el crecimiento y en nuevos proyectos e invertir; no obstante, la entidad monetaria debería ver otras alternativas y opciones para no dejar de lado la actividad económica y no afectar tanto al sector empresarial”, sostuvo el docente.

Ante este contexto, el experto planteó que uno de los mecanismos del Gobierno sería ejecutar un mayor gasto público, pero de manera regulada. “Durante la pandemia, el mecanismo del gasto público nos ha logrado mantener porque en ese momento el sector privado no estaba operando, entonces el ahí donde el gasto público es uno de los aspectos fundamentales para generar una reactivación económica”, dijo Cosio.

MEF estima que PBI del Perú crecerá por encima de 3.1% en el 2023.

Sin embargo, consideró que el gasto público desmedido podría contrariar las medidas que está tomando el BCR y dejar sin efecto este incremento de la tasa de interés de referencia al final lo que provocaría que se termine descontrolándose en el tema de la inflación.

“Hay que entender que no hay una fórmula exacta y es un poco complicada de determinar cuando el BCR podría dejar de subir la tasa de interés, sin embargo, estamos viendo que la inflación se reduzca realmente recién para el cuarto trimestre del año, aún falta bastante y es probable que en ese período exista todavía incrementos de esta política de la entidad monetaria”, puntualizó el docente.