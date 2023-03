Rodrigo González y Gigi Mitre se defienden y aclaran a Fiorella Cayo: “No tenemos nada en tu contra”

Rodrigo González y Gigi Mitre se defienden y aclaran a Fiorella Cayo. (Willax TV)

Rodrigo González y Gigi Mitre no se quedaron callados y decidieron responderle a Fiorella Cayo, quien este viernes 03 de marzo publicó un extenso vídeo dando su descargo con respecto a sus imágenes besando apasionadamente a un misterioso galán.

Al respecto, la actriz señaló que se sintió acosada y que el programa ‘Amor y Fuego’ violó su intimidad al hacer público su vídeo en situaciones cariñosas. Además, se dirigió directamente a los conductores del programa, acusándolos de incitar el morbo de las personas con sus constantes burlas y lamentó que ellos hayan hecho mofa de ella, pues lo consideraba sus amigos.

Las palabras de Fiorella Cayo no pasaron desapercibidas para Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes se defendieron de todo lo mencionado por la bailarina. El popular ‘Peluchín’ comenzó tildando de ‘víctima’ a la rubia y aseguró que lo único que han hecho es divertirse con el tema sin juzgar a nadie.

“Es muy fácil ponerte tus botitas y sentarte frente a la cámara y empezar a victimizarte (...) Lanza cada disparatada frase y dándola como cierta. Ha dicho muchas mentiras y nos da clases de moral, cuando nadie la ha juzgado, nos hemos divertido de esas imágenes. Quizás, la familia Cayo piensa que todos los programas estamos hechos para hacerlas de sus relacionistas públicos”, dijo el conductor los primeros minutos de su programa.

Gigi Mitre no es amiga de Fiorella Cayo

Por su parte, la conductora de espectáculos negó ser amiga de Fiorella Cayo y negó haber sido alumna de su academia de baile. Y es que, la actriz indicó que la presentadora estuvo matriculada en su estudio de danza y que la conoce desde hace varios años, por lo que le guarda un gran cariño.

“Poco inteligente es usarme para promocionar tu academia. Yo bailo pésimo. Fiorella no mientas, en tu vida he pisado tu academia, ya quisiera actuar o bailar como tú. No hay necesidad de mentir. Sí, hemos estado en el mismo colegio, pero ni siquiera hemos conversado. No somos amigas, nunca hemos conversado, tú no me sigues y yo tampoco”, expresó Gigi.

“A mí me dio risa y roche, pero de que está mal, no. No nos señales a nosotros como si hubiéramos hecho un delito o algo mal, tenemos años en la televisión. No nos subestimes, no tenemos nada en contra tuyo”, añadió.

Finalmente, Rodrigo González dejó en claro que difundieron el contenido porque Fiorella Cayo es una figura pública. “Pasamos las imágenes porque eres un personaje público, porque Gigi y yo no te debemos nada, porque tú decidiste ir a besarte a la calle de esa manera, te grabamos y lo exponemos. No tenemos que darte explicaciones”, sentenció.

Rodrigo González le responde a Fiorella Cayo. (Willax TV)

¿Qué dijo Fiorella Cayo de Rodrigo y Gigi?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Fiorella Cayo compartió un largo vídeo exponiendo todas las incomodidades que le ha generado las imágenes de sus besos apasionados. En medio de su descargo, habló de Rodrigo Gónzales y Gigi Mitre, pues lamentó que hayan difundido su vida privada.

“Los consideraba mis amigos. Es acoso que me sigan, fluí en un momento que era mío. No tenía por qué irme a un hotel, ni al oscurito como me dicen, no quería tener nada más con esa persona. Nunca va a estar bien que alguien me siga y se esconda para grabar y compartir un momento que era solo nuestro”, respondió inicialmente.

“Lamento mucho que se hayan portado así conmigo, sé que es su programa, su trabajo, pero han debido respetarme a mí y la amistad que creo que teníamos. Consideraba que ustedes dos tenían ciertos límites y uno de esos siempre tiene que pensar en el otro”, añadió.