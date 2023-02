Rodrigo González y Gigi Mitre en desacuerdo con Rafael Cardozo por pedirle el anillo a Cachaza. (Willax TV)

Las últimas declaraciones de Rafael Cardozo han causado revuelo en la farándula peruana. El exchico reality sorprendió en una entrevista para ‘Estás en todas’ al dar detalles poco conocidos sobre el fin de su relación con Carol Reali. Sin embargo, una de las confesiones que más llamó la atención fue en relación con el anillo de compromiso que le entregó luego de estar 12 años juntos.

Rafael Cardozo opinó sobre las publicaciones de Cachaza con su novio André Bankoff: “Debió haber luto” El exintegrante de 'Esto es Guerra' abrió su corazón en una entrevista con Yaco Eskenazi, para 'Estás en Todas'. El brasileño se refirió a la nueva relación de Carol Reali. VER NOTA

“Le dije: ‘Te puedes quedar con todo, arma tu casita, no te preocupes por mí, pero el anillo no’. Yo le había dado una relación, un matrimonio y le dije devuélveme mi compromiso porque ya no le iba a servir... Jamás lo usaría de nuevo, pero sí lo he vendido”, reveló el brasilero en conversación con Yaco Eskenazi.

Las palabras de Rafael Cardozo no pasaron desapercibidas y han sido fuertemente criticadas en redes sociales, así como en algunos programas de entretenimiento. Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron en desacuerdo con las acciones del exintegrante de ‘Esto es Guerra’, pues aseguraron que algo regalado no se debe pedir de vuelta.

“A mí me parece que, si mi pareja me quiere devolver el anillo, está perfecto. Pero que tú le pidas ‘devuélveme el anillo’, yo no estoy de acuerdo. Si a mí me pasa, yo sí lo devuelvo, pero que te lo pidan, es un regalo. Lo que le está diciendo en otras palabras es ‘yo gasté mucha plata en ti, así que devuélvemelo porque ya no nos vamos a casar’. Un poco como indignado”, comenzó diciendo la presentadora

“Eso ya depende de los escrupulosos, los parámetros, la educación y la necesidad de cada uno, pero si yo le regalo algo a alguien... ¿Pedírselo después? Yo creo que si me han regalo, sé lo que cuesta y no me lo voy a poner, lo que haría sería fundirlo”, agregó el conductor, para luego enviar un contundente mensaje. “Hay que confiar en uno mismo, en el talento y sabiendo que volviendo a trabajar, vas a volver a tener eso y más”.

El anillo de Carol Reali: cuántos miles de dólares le costó esta pieza de compromiso a Rafael Cardozo En una entrevista, el brasileño reveló que Carol Reali llevaba el valor de un carro en el dedo, es por eso que le pidió el anillo. Un experto dio el costo aproximado. VER NOTA

Finalmente, los conductores de ‘Amor y Fuego’ señalaron que Carol Reali también pudo negarse a devolverle la sortija de compromiso, pero todo habría sido porque ella no quería mantener algo que le recuerde su pasado. Incluso, insinuaron que la influencer pudo estar aburrida de esperar tanto tiempo por el anillo y que cuando lo recibió, no fue lo que esperaba.

Rodrigo y Gigi en desacuerdo con Rafael por pedirle el anillo a Cachaza. (Captura)

¿Cuánto habría costado el anillo que le dio Rafael Cardozo a Carol Reali?

El programa ‘América Hoy’ se contactó con el gemólogo Ricardo Rivera, perito evaluador de la SBS, y le preguntó cuál sería el valor del anillo que obsequio Rafael Cardozo a Carol Reali. El experto señaló que la pieza estaría valorizada en unos 30 o 40 mil dólares.

Mario Hart cree que ‘Cachaza’ se apresuró al lucir a su nueva pareja: “Debe estar emocionada” El exchico reality se refirió a las palabras que dio Rafael Cardozo sobre el fin de su romance con la brasilera Carol Reali. VER NOTA

“Es un anillo de oro blanco o platino, la piedra es grande, me inclinaría más a que es una piedra de tres kilates”, señaló el especialista. Además, indicó que no es normal regalar una piedra así. “Es inusual por el corte y el tamaño, los joyeros no suelen tener así nomás una piedra. Tal vez ha sido un pedido directo”, acotó.

Los conductores se mostraron sorprendidos al saber el costo real del anillo y debatieron en que si fue correcto o no pedirle el anillo a su exprometida. “Se quedó chiquito al decir que Cachaza tenía un carro en la mano, ella tenía un terreno”, indicó Janet Barboza.