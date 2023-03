Magaly Medina niega cirugías estéticas en su rostro: “Tengo buena piel heredada de mis padres”

Magaly Medina negó que se ha hecho cirugías estéticas en el rostro en su entrevista con Verónica Linares. Canal de Youtube-'La Linares'.

Luego de la gran expectativa que se generó sobre la entrevista de Verónica Linares a Magaly Medina para su canal de Youtube ‘La Linares’, por fin se reveló dicha conversación. La popular ‘urraca’ contó varios episodios no conocidos de su vida, sobre la relación con su único hijo y de algunas amistades en la farándula.

Pero un detalle que llamó la atención fue cuando tocó el tema de los ‘arreglitos’ estéticos que se ha hecho en su cuerpo y es que es bastante evidente el cambio en su rostro de cuando apareció en el 1997 en su primer programa ‘Magaly Teve’ a la actualidad.

Sin embargo, Magaly Medina negó que se haya hecho una cirugía plástica en el rostro y comentó que solo se hace procedimientos con máquinas estéticas, además de aplicarse bótox y ácido hialurónico.

“La ciencia médica de la estética ha avanzado tanto. Por eso hasta ahora no me he jalado la cara, ni un pellejo. No me he jalado, la gente no me cree”, dijo ante la sorpresa de la conductora de noticias.

“¿No te puedo creer?, ¿Y qué te pones, bótox nada más?, le preguntó la comunicadora Linares.

“El bótox, no es todo, hay un montón de sustancias ahora. La vez pasada me hice Morpheus, que es esta máquina nueva que se hace ‘Las Kardashian’, que te tienen que sedar porque son agujitas que te (gesto de presión en la cara). Me hago en todo el cuerpo, cuesta caro, pero prefiero eso a hacerme una cirugía. Hasta mis amigos cirujanos plásticos, dicen, no te toques la cara”, dijo.

La ‘Reina del ampay’ también comentó sobre la naturalidad de su trasero, ya que muchos han señalado que se ha colocado implantes de glúteos. Por ese motivo es que la periodista de América TV le consultó si se había puesto implantes en el derriere.

“Sí, también para eso está el hialurónico, pero no te pones el tarrote’. Tampoco voy donde cualquier carnicero que te pone biopolimeros, tiene que ser sustancias que luego como la grasa se vuelvan a reabsorber. Entonces me hago las máquinas”, detalló.

Comentó que no solo lleva una buena alimentación con asesoría de un nutricionista, sino también cada vez que ve una imperfección en su cuerpo acude a la clínica estética para que le ayuden a quedar como ella lo desea.

“No solo es nutricionista y de verdad pago máquinas... me noto un poquito de celulitis y me voy a que me pongan enzimas, voy a que me hagan las máquinas porque hay de todo”, reveló.

Magaly Medina niega intervenciones del cirujano en su cuerpo. Canal de Youtube: 'La Linares'.

Magaly Medina señala que ha heredado una buena piel de sus padres

Magaly Medina comentó que el motivo por el que no se ha hecho intervenciones estéticas es porque tiene una buena piel heredada de sus padres, quienes gozan de una muy buena salud y excelente dermis.

“Tengo una buena piel, mi papá y mi mamá tienen una piel. Mi papá va a cumplir 93 años y no tiene ni arrugas. Mi mamá estaba el domingo en la piscina y la mirábamos y no tiene celulitis, tiene 84 años y estaba en su ropa de baño, la piel limpia, que maravilla y eso es genética”, indicó.

Verónica Linares le recordó que había sido muy dura con sus críticas con respectos al cuerpo de varias mujeres de la farándula por no lucir como ella consideraba que se deben ver en televisión.

“Dime, si tú trabajas con tu trasero, tienes que cuidarlo... Verónica, yo no trabajo con mi trasero, yo trabajo con mi cerebro, pero hay otras como Tilsa Lozano, que era ‘la colita’ y ella tenía que tener el trasero impecable. Movía su trasero todos los fines en alguna discoteca porque a eso se dedicaba y si la gente va a pagar su plata que no vaya a ver un trasero celulítico”, expresó.

La conductora de Primera Edición le comentó que se notaba que no le gusta la celulitis en la mujeres y Medina le aclaró que no es que no le guste, sino que “le parece una falta de respeto al público”.