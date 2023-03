Magaly Medina respondió a Gisela Valcárcel: “Nunca le he dicho pituca y tampoco sería su amiga”

Magaly Medina respondió a Gisela Valcárcel y niega haberla llamado pituca por viajar en primera clase de avión. (YouTube)

Este 02 de marzo se emitió la tan esperada entrevista que Magaly Medina brindó a Verónica Linares para su canal de YouTube. La popular ‘Urraca’ comenzó hablando de Gisela Valcárcel y su eterna enemistad en la televisión peruana. Además, le respondió la pregunta que la popular ‘Señito’ le encargó a la periodista de América Televisión si llegaba a entrevistar a la figura de ATV.

“Si la entrevistas, necesito que le hagas una pregunta, aunque te puedo pasar unas tres. Le puedes preguntar cuando dijo que yo era una pituca, usó esa palabra, que yo me creía porque viajaba en primera clase, dile qué se siente viajar de primera clase, y si iría en económica a Lima-Madrid”, dijo Gisela a Linares en diciembre de 2022.

Magaly Medina negó haber llamado ‘pituca’ a Gisela Valcárcel por haber viajado en primera clase, pues señaló que ella también accede a los mejores asientos cuando se traslada a otro país. “Yo a ella le he dicho pituca, pero por otras razones por que ella y yo hemos coincidido muchísimas veces en el avión, entonces como la voy a criticar si nos hemos cruzado. Yo creo que ella confunde muchas de las críticas que yo le he hecho”.

Asimismo, la presentadora reconoció que en el pasado tuvo excesos a la hora de criticar a la dueña de GV Producciones y resaltó que nunca la tildaría de pituca por viajar cómoda.“Yo sí me he burlado, pero no decirle que era una pituca que viaja en primera clase. A Madrid 12 horas no me voy a ir en económica, teniendo las posibilidades”.

“¿Ahora eres pituca?”, consultó Verónica Linares y a lo que la conductora de espectáculos señaló que no suele usar esa palabra para referirse al resto. “No sé qué será una pituca. No es una frase mía, porque ofendería a muchos de mis amigos. Pituca es una palabra que no la digo”, sentenció.

Nunca sería su amiga

Magaly Medina contó que hace muchos años se saludaba con Gisela Valcárcel si se encontraban en algún lugar. La pelirroja relató que una vez se vieron en una tienda de lencería y mantuvieron una corta conversación, hasta que un día vio que la ‘Señito’ estaba caminando por un aeropuerto y para su sorpresa, la ignoró.

“Si te la vuelves a encontrar ahorita en la calle o en un restaurante, ¿ya normal?”, preguntó Linares. Magaly Medina aclaró que no tendría problema de cruzarse con su eterna rival; sin embargo, no se acercaría a ella para saludarla, como lo hace con sus íntimas amistades y seres queridos. En ese momento, dejó en claro que nunca sería amiga de Valcárcel.

“Con Gisela no voy a hacer eso (acercarme) porque nunca hemos sido amigas y no lo haría con nadie de la televisión que no le tengo confianza. Ella no sería mi tipo de amiga ni yo el de ella. Siento de que no, yo la ahogaría. No la tolero, su disfuerzo no lo tolero”, agregó.

Verónica Linares feliz de haber entrevistado a Magaly Medina

Poco después de que Verónica Linares anunciara que tendría a Magaly Medina en su canal de YouTube, Infobae se comunicó con la periodista para saber sus impresiones, luego de haber conversado con una de las figuras de la farándula peruana más polémicas de la televisión. Según contó la figura de América TV, sintió que su conversación fluyó y todo salió como esperaba.

“Estoy agradecida con la entrevista. Creo que conocerán un poco más del personaje más polémico de la farándula nacional (...) Muy sincera y transparente”, acotó a nuestro medio.