Magaly Medina no invitará a Milena Warthon a su programa: “Qué bien por la niña, pero siempre competimos en folclore”

Magaly Medina hizo una transmisión en vivo donde contestó las inquietudes de sus seguidores. Aquí, las fans de Milena Warthon le preguntaron por qué no la invita a su programa. Ante ello, la periodista indicó que le parece bien que la cantante haya ganado en Viña del Mar, pero no es algo que le sorprenda.

La periodista manifestó que le gustaría que alguno de sus compatriotas destaque en la competencia general, pues el ganar en la categoría folclórica no es nada nuevo.

“¿Cuándo invitas a Milena Wharton? Miren, no me hagan hablar ya. ¡Qué bien por la niña! De verdad, qué bien, la felicito. Pero... siempre competimos en categoría folclor. Por qué no competimos, no tenemos cantantes que compitan en una categoría general y que realmente seamos triunfadores de un Viña total. No. ¡Ay! En categoría folclor. Bueno, pero igual, es una chiquita que acaba de lograr algo, ¿no? La felicito”, indicó.

En otro momento, señaló que siempre va a hablar sin hipocresías y lo que realmente piensa. Es por ello que descarta invitar, por ahora, a Milena Warthon a su programa.

“A ver. Siempre hablo así. Yo soy sin filtro. Yo hablo lo que siento. No voy con hipocresías por la vida, es mi opinión. Hay que aprender a ser tolerantes con la opinión de las personas. No la invito a Milena Wharton porque la invitaré en otro momento. Ahorita no. Yo sé lo que me funciona a mí con mi audiencia. Ha habido programas que la han invitado y no han hecho nada de rating. ¿Para qué me piden que la invite si no la van a ver?”, preguntó bastante incómoda.

Magaly Medina resaltó que ella es la directora periodística de su programa y sabe lo que funciona y lo que no.

“¡Ay! Felizmente que soy la directora periodística del programa. Porque si le dejaría al público, con todo el respeto del mundo, si le dejaría que hagan la programación de mi pauta diaria, estaría como Arriba Mi Gente. Con dos puntos o un punto y medio”, concluyó.

Milena Warthon se llevó la Gaviota de Plata en la competencia de Viña del Mar 2023. La cantante compitió en la categoría folclore con su tema Warmisitay. Después de una semana intensa, la peruana llegó a nuestro país y agradeció al público por el apoyo recibido.

“Está gaviota toma un significado único, no solo para mí. Está gaviota es de todos ustedes, los que han tenido que lucharla conmigo, todos los que alguna vez me mandaron un mensaje de aliento, los que disfrutan de mi música, de todas las niñas que me dieron sus cartas y pulseras, de mi familia, de mis mejores amigos, de mi equipo. Esta gaviota es de un país que aún no ve claramente que su mayor riqueza está en su diversidad, y de una cordillera que nos une cuando es necesario, a pesar de las fronteras”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.