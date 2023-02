Carol Reali respondió a Rafael Cardozo: “La vida es muy corta para vivir de luto”

Cachaza responde a Rafael por pedirle luto. (Instagram)

Carol Reali rompió su silencio con respecto a las últimas declaraciones de Rafael Cardozo sobre el fin de su relación. El exchico reality mantuvo una entrevista para el programa ‘Estás en Todas’, donde contó detalles inéditos de su ruptura con la brasilera y dio su opinión sobre la exposición en redes sociales que ella viene teniendo con su actual pareja, el actor André Bankoff.

Rafael Cardozo opinó sobre las publicaciones de Cachaza con su novio André Bankoff: “Debió haber luto” El exintegrante de 'Esto es Guerra' abrió su corazón en una entrevista con Yaco Eskenazi, para 'Estás en Todas'. El brasileño se refirió a la nueva relación de Carol Reali. VER NOTA

Según indicó el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, la influencer debió tener más respeto a la relación de 12 años que tuvieron y guardar algún tipo de luto. Aunque, sus palabras han sido fuertemente criticadas en las plataformas digitales, hay usuarios que se han mostrado de acuerdo con lo mencionado y se lo han hecho saber a la rubia.

En la última publicación de Carol Reali presumiendo su amor por André Bankoff en su cuenta oficial de Instagram, un cibernauta no dudó en asegurar que lo mejor es mantenerse soltero por un determinado tiempo antes de iniciar una nueva historia de amor.

El anillo de Carol Reali: cuántos miles de dólares le costó esta pieza de compromiso a Rafael Cardozo En una entrevista, el brasileño reveló que Carol Reali llevaba el valor de un carro en el dedo, es por eso que le pidió el anillo. Un experto dio el costo aproximado. VER NOTA

“¿Después de una ruptura? Lo más recomendable es esperar entre 6 meses y un año entre una ruptura y una nueva relación. El motivo principal es que durante ese periodo de tiempo podremos desarrollar una mejoría en la relación con nosotros mismos”, escribió el internauta y a lo que la exchica reality no se quedó callada.

“Quien determina el tiempo es uno mismo, la vida es muy corta para vivir de luto. Sé feliz, vibes”, fue la contundente respuesta de la modelo, la cual recibió cientos de ‘Me gusta’.

Instagram.

Múltiples usuarios aplaudieron la contestación de ‘Cachaza’ e, incluso, indicaron que la joven habría hecho luto dentro de su relación con Rafael Cardozo. “De acuerdo contigo mi bella. Vive y sé feliz, lo mereces”, “Nadie se da cuenta de que ella hizo años de luto durante la relación”, “La mujer lleva luto durante la relación, una vez que haya sanado, solo va”, “Sé feliz sin importar lo que piensen los demás, ya distes muchos años de tu vida a alguien que no te valoró y todavía pide luto eso es ser cara dura”, fueron algunos de los comentarios.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre su relación con Carol Reali?

En conversación con Yaco Eskenazi para el programa ‘Estás en Todas’, Rafael Cardozo habló por primera vez los detalles sobre su ruptura con Carol Reali y de lo que siente al verla junto a André Bankoff. Para el exintegrante de ‘Esto es Guerra’, la rubia debió tomarse un poco más de tiempo antes de comenzar a publicar su nueva historia de amor.

Mario Hart cree que ‘Cachaza’ se apresuró al lucir a su nueva pareja: “Debe estar emocionada” El exchico reality se refirió a las palabras que dio Rafael Cardozo sobre el fin de su romance con la brasilera Carol Reali. VER NOTA

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (¿No habías visto nunca esa faceta?) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto?”, preguntó Rafael a Yaco, quien le respondió que si es amor no se le puede decir que no.

“En eso estoy de acuerdo, pero lo que yo he aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema. Hay que haber un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, explicó el brasileño, quien al ser consultado si ha vuelto a hablar con la rubia, remarcó: “Nunca, nada, cero, cero”.