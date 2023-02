Rafael Cardozo opinó sobre las publicaciones de Cachaza con su novio André Bankoff: “Debió haber luto”

Rafael Cardozo cree que Carol Reali debió guardarle luto. Estás en Todas

Rafael Cardozo fue entrevistado por Yaco Eskenazi para ‘Estados en Todas’. Aquí el brasileño habló por primera vez los detalles sobre su ruptura con Carol Reali, incluso, de lo que siente al ver las publicaciones de la popular Cachaza con su actual pareja, el actor André Bankoff.

Para Rafael Cardozo, su exprometida debió respetar más la relación que tuvo con él. Asimismo, señaló que algo nuevo para él, que a ella le guste tanta exposición en redes sociales.

Yaco Eskenazi le preguntó al modelo si su hija le dijo algo sobre su ruptura con Carol Reali, con quien tuvo una relación de 12 años.

“Mi hija tenía un cariño por Carol, siempre la seguía y todo en redes, pero yo nunca fui de compartir mucho de mi relación. Las últimas fotos fue cuando entregué el anillo, pero no comparto nada, nunca comparto nada”, indicó Cardozo.

De inmediato, el esposo de Natalie Vertiz le dijo que eso de no compartir partía de él, pues claramente se nota que a Carol sí le nace. “Ahora ella comparte”, respondió Rafael, resaltando que eso le extrañó mucho de Cachaza.

“Yo sigo siendo lo mismo y cuando dicen que conocemos a las personas en los peores momentos o cuando se aleja, yo la estoy conociendo ahora también, novedad para mí. (¿No habías visto nunca esa faceta?) No, ¿tú crees que la gente tiene que hacer luto?”, preguntó Rafael a Yaco, quien le respondió que si es amor no se le puede decir que no.

“En eso estoy de acuerdo, peor lo que yo he aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema. Hay que haber un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras”, explicó el brasileño, quien al ser consultado si ha vuelto a hablar con la rubia, remarcó: “Nunca, nada, cero, cero”.

Rafael Cardozo quiso regresar, y ella no quiso

En otro momento, Rafael Cardozo contó que quiso remediar la relación con Carol Reali, pero ella no quiso. El brasileño aceptó que cometió errores y que aprendió de ellos.

“Cuando estaba en este proceso terminando, yo traté de solucionar las cosas, ver un camino y siempre le decía, ella va a saber que no estoy mintiendo, ‘mira, estamos acá para terminar y yo frente a ti le agradezco a Dios este problema que nos está metiendo’. Yo tenía errores en la relación, que lo vi en este proceso, y si no entraba en esto, no lo hubiese corregido nunca. No hay un culpable, fue de las dos partes. Es imposible ser perfecto”, señaló.

Cardozo contó también que cuando terminaron, dejó que la rubia se llevara todo de la casa. Lo único que sí le pidió es el anillo de compromiso.

“Le dije: ‘Te puedes quedar con todo, arma tu casita, no te preocupes por mí, pero el anillo no’. Yo le había dado una relación, un matrimonio y le dije devuélveme mi compromiso porque ya no le iba a servir... Jamás lo usaría de nuevo, pero sí lo he vendido”, confesó el modelo, quien remarcó que el aro tenía el valor que cuesta un carro.