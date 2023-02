AMLO y las frases más polémicas que provocaron la crisis diplomática entre Perú y México

AMLO consideró que la presidencia de la Alianza del Pacífico le correspondía a Perú, pero se dio un “golpe de Estado técnico” y destituyeron a Pedro Castillo. (EFE)

El viernes por la noche, la presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó un pronunciamiento en el que anunció que ha dispuesto el retiro definitivo del embajador peruano en México luego de las declaraciones de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien calificó a la mandataria peruana de “presidenta espuria” y reiteró su solidaridad con el exjefe de Estado Pedro Castillo.

“He dispuesto el retiro definitivo de nuestro embajador en los Estados Unidos Mexicanos, y de esta manera, las relaciones diplomáticas entre el Perú y México quedan formalmente a nivel de encargado de negocios”, señaló Boluarte en un nuevo episodio de una crisis diplomática que ha venido agravándose con cada crítica del presidente mexicano a las autoridades peruana desde el inicio de la convulsión social, en la que más 60 personas han fallecido en enfrentamientos entre manifestantes y la Policía y el Ejército.

“Hostigaron a Pedro Castillo”

Pocos días después de la destitución de Pedro Castillo, López Obrador señaló que al expresidente peruano lo hostigaron de manera desesperada sus adversarios en el Congreso y las élites hasta que lograron destituirlo.

“Aunque parezca increíble, lo destituyeron por incapacidad moral. Lo cierto es que son intereses creados y todo esto afecta al pueblo”, dijo

“¿Por qué no les gusta Castillo? Porque es un maestro de un pueblo de la sierra de Perú, no es un fifí. Entonces, nunca lo han aceptado, porque a ellos les gusta la democracia cuando les conviene, pero en la democracia todos contamos lo mismo, todos somos iguales; además no hay razas, eso no existe y no debe haber racismo, no debe haber clasismo, lo que debe de haber es humanismo”, agregó.

Lilia Paredes, esposa de Castillo, y Andrés Manuel López Obrador se reunieron recientemente en México. (Willax)

Exige la libertad de Castillo

En enero, AMLO volvió a referirse al exmandatario peruano Pedro Castillo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el penal de Barbadillo, y a la compleja situación política y social que atraviesa el Perú.

“No debemos dejar solo al pueblo hermano del Perú. Fue una infamia lo que hicieron con Pedro Castillo y la forma en qué están reprimiendo al pueblo. Hay que suscribir conjuntamente un comunicado para exigir que cese la represión”, señaló el mandatario mexicano en un video que se difundió por redes sociales.

“Que se abra el diálogo, que sea el pueblo el que decida en democracia, es decir en elecciones limpias y libres, sobre el destino del Perú. No al autoritarismo y la libertad a Pedro Castillo, porque está injustamente encarcelado”, señaló el jefe de Estado.

“Gobierno espurio”

Luego de que Dina Boluarte instara a López Obrador a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico, el mandatario mexicano dijo que se está buscando la forma de realizarlo, aunque no precisamente a Perú al considerarlos como un gobierno “espurio”.

AMLO consideró que la presidencia de la Alianza del Pacífico le correspondía a Perú, pero se dio un “golpe de Estado técnico” y destituyeron a Pedro Castillo.

“Estamos buscando la manera de entregar la presidencia. Le correspondía al Perú, pero cuando se iba a llevar a cabo la reunión, no le permitieron al presidente salir. Luego íbamos nosotros a visitar Perú y lo detuvieron en esto que yo considero un golpe de Estado técnico, aunque también ha utilizado a la policía”, dijo.

“Fue un acto ilegal, antidemocrático, arbitrario, no se respetó la voluntad del pueblo de Perú. Yo no quiero entregar la presidencia a un gobierno que considero espurio, que decidan los miembros del grupo de Río. (...) Yo no quiero legitimar un golpe de Estado”, añadió.

“Autoritarismo”

El presidente de México acusó que “desgraciadamente la Organización de Estados Americanos (OEA) y su organismo de derechos humanos están al servicio de los potentados” motivo por el cual ese organismo no ha convocado a todos los estados que lo conforman para pedir que se libere a Pedro Castillo.

“Se hacen de la vista gorda o le dan la razón al autoritarismo”, expresó Andrés Manuel López Obrador.