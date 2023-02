Joao Castillo dio a conocer por primera vez por qué renunció a ‘JB en ATV’. | YouTube.

Varios actores cómicos hicieron su debut en la televisión junto a Jorge Benavides. Uno de ellos fue Joao Castillo, quien se convirtió en una de las figuras recurrentes de ‘El Wasap de JB’ y de ‘JB en ATV’. Sin embargo, de un momento a otro, desapareció por completo.

Ahora, el canal de YouTube, ‘A Cachay con Sara’, decidió contactarlo para realizarle una entrevista y saber las razones de su salida de la TV, pues pese a ser uno de los personajes más querido del espacio cómico de JB, no volvió a aparecer hasta el día de hoy.

“La gente está acostumbrada de verte los sábados con Jorge todos los sábados. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no te vemos tan seguido con JB?”, le consultó Sara a Joao en un primer momento.

De inmediato, el extrabajador de Jorge Benavides, le dejó en claro a la conductora que él ya no trabaja para ATV desde junio del 2022, año en que decidió retirarse por completo de la televisión.

Asimismo, Joao Castillo aclaró que sus motivos fueron estrictamente personales, por lo que no iba a revelar qué fue lo que sucedió exactamente para que él decida dar un paso al costado de manera definitiva.

“Tan seguido, no, ya no estoy. Gracias por ver, Sara. Desde el mes de junio dejé de trabajar ahí. Ahora me estoy dedicando a lo del pisco. Los motivos son personales”, resaltó el querido cómico.

Esta respuesta no fue de total agrado de Sara, quien intentó ahondar un poco más en este tema y le consultó de manera directa si se trató de algo económico. “Pero por qué. ¿O no te querían dar aumento?”, consultó.

Joao Castillo descartó de manera rotunda que su salida se haya dado por el lado de Jorge Benavides, sino fue totalmente de su lado. “No, no por el lado de aumento no va”, añadió.

Joao Castillo trabajó durante años con Jorge Benavides.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Aunque ya no se encuentra trabajando en televisión, Joao Castillo no desaprovecha la cantidad de seguidores que ganó gracias a su paso por ‘El Wasap de JB’ y ‘ATV en JB’ para promocionar su emprendimiento.

Se trata de una marca de piscos artesanales, el cual siempre publicita en su cuenta de Instagram. “Pisco 27 para todos. Pisco Quebranta y Pisco Italia de 750ml cada botella”, dice sus publicaciones.

Asimismo, cuando tiene tiempo, el mismo actor cómico se acerca a sus clientes para entregarlo de manera personal. “Aparte a veces no solo entrego un pack. Cuando prueban, saben que es buen pisco y llaman para pedir más”, dice.