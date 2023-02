Vanessa López confirmó salidas con Jean Deza y confía en su cambio: “Quiero creer que ha madurado”

Vanessa López, ex de 'Tomate' Barraza, confirma que se encuentra saliendo con Jean Deza. | Magaly Tv: La firme.

Vanessa López confirmó que está saliendo con el futbolista Jean Deza desde hace tres semanas para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’. Además, indicó que confía en su cambio y que ya es un chico maduro. Sin embargo, su pasado lo condena porque sus exparejas lo han acusado de tener un comportamiento agresivo y mujeriego.

De acuerdo al informe de Magaly Medina del jueves 16 de febrero, la expareja de ‘Tomate’ Barraza indicó que hace algunas semanas se ha dado la oportunidad de conocer al futbolista de Cienciano.

“Sí, me quiero dar una oportunidad en el amor, justo conocí a Jean y todo bien con él. Estoy conociendo a Jean. Me cayó super bien, es un chico que es un mate de risa. Yo sé que todo el mundo va a decir que estoy Guatamela a guatapeor, pero soy una persona que no le gusta juzgar a la personas”, indicó.

Antes la consulta de la periodista de no tener miedo que Deza vuelva a las andadas con otras mujeres y que vaya de fiesta en fiesta. Vanessa López comentó que Jean ya está en una etapa madura en su vida.

“Todos cometemos errores, creo que Jean está en una edad más madura, creo yo, espero no equivocarme. Me ha contado las cosas como han sido, no es que meta las manos al fuego por él. Pero yo no le puedo poner la cruz”, aseguró.

Según el informe la pareja se habría conocido desde noviembre del 2022 y al inicio salían en grupo de amigos, luego poco a poco Jean Deza fue conquistándola hasta poder salir con ella.

Además, de acuerdo al portal e Instarándula, ellos ya venían saliendo porque el mismo delantero publicó una foto por San Valentín, donde aparecía con la morocha, confirmando así que entre ellos dos hay más que una amistad.

Vanessa López habla sobre relación con Jean Deza. ATV.

Denuncias

Sin embargo, al parecer a Vanessa no le importaría los antecedentes y los problemas legales que ha tenido el deportista con la justicia, ya que ha sido denunciado por sus exparejas por violencia física y psicológica.

“En el 2015 fue denunciado hasta en tres oportunidades por la mamá de su hija, siendo condenado a 40 jornadas de servicios comunitarios y S/. 500 de reparación civil en agravio a su esposa. En el 2019 volvió a las dependencias policiales, la trujillana Andrea Castillo lo denunció por violencia física y psicológica. Shirley Arica vivió episodios de terror con el futbolista”, se escucha la voz en off de la nota de espectáculos.

Por su lado, la influencer dice que le ha advertido al jugador de fútbol que si sigue con la actitud inmadura, ella terminará con él. “Todos maduran en algún momento y quiero creer eso. Además, está muy concentrado en el fútbol, quiere recuperar todo eso que tenía con el tema profesional. Él ya está bien advertido, si quiere salir conmigo, quiere conocerme y vas a estar en lo mismo, que no me hagas perder mi tiempo”

Con respecto a que Jean Deza no es de respetar a sus parejas y salir con otras mujeres, Vanessa indicó que espera que sea algo del pasado y que si él le hace eso, ella no lo va a permitir.

Jean Deza comentó que está enamorado

En medio de la entrevista, se pudo escuchar al propio Jean deza decir que se encuentra muy enamorado de Vanessa López sin saber que estaba siendo entrevistado por una reportera de Magaly Medina. “Sí, estoy enamorado, enamoradísimo”, se le escucha decir por teléfono para luego cortar la llamada.

Magaly Medina le dice que no sea ilusa a Vanessa

La conductora Magaly Medina comentó que Vanessa está pecando de ilusa, ya que a su parecer los hombres violentos como Jean Deza no cambian. “Ve a Google y ahí vas a encontrar todo un libro abierto sobre Jean Deza y ahí vas a querer decir chau, bueno si es que estás consciente de quién es tu nueva pareja”, comentó Medina.

“Bien ilusa es, ella (por Vanessa López) dice que él ha madurado y que es diferente, pero a lo largo de los años hemos sido testigos de todo lo que ha pasado en la vida de Jean Deza, no solo por su fracaso en el fútbol, sino porque es un golpeador de mujeres”, añadió Medina.