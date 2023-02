Mario Irivarren resaltó su relación de amistad con Stephanie Valenzuela: “Vivimos lindas experiencias”

Mario Irivarren resaltó la relación de amistad que tiene con Stephanie Valenzuela. (América TV)

Mario Irivarren se refirió a su amistad con Stephanie Valenzuela. El chico reality confesó que la cantante es la única expareja que tiene como amiga. Como se recuerda, ambas figuras tuvieron una corta relación sentimental en 2012 y terminaron ese mismo año en medio de fuertes discusiones que se daban cuando eran integrantes del fenecido programa ‘Combate’.

Tiempo después, la modelo viajó a México para seguir con sus proyectos y él continuó en ‘Esto es Guerra’. Sin embargo, se les vio muy unidos desde fines de diciembre de 2022 y las especulaciones de una reconciliación empezaron a surgir. Ante ello, el combatiente negó cualquier tipo de vínculo amoroso y destacó su amistad con ella.

Ahora, en medio de una reciente entrevista con ‘América Espectáculos’, Mario Irivarren señaló que Stephanie Valenzuela es una persona a la cual le puede contar sus cosas más íntimas y que durante los últimos 10 años han compartido viajes y momentos que quedarán guardados en su memoria.

“Han pasado 10 años, pero sí puedo decir que realmente es mi amiga. Tengo la confianza de contarle cualquier cosa. Y este viaje ha afianzado más esa amistad que teníamos. Hemos compartido, vivido lindas experiencias, vacilado y reído. La verdad, quien nos veía de afuera ni se imaginaba que ella y yo éramos enamorados”, dijo.

Asimismo, contó detalles de su viaje a la playa Tulum de Cancún, México, donde celebraron juntos la llegada del 2023. Además, confesó que en los últimos años ha podido mantener comunicación con la exchica reality y no dudó en elogiarla por su forma de ser.

“Fue una de las mejores integrantes del viaje. Ella y yo, poco tiempo después que terminamos, limamos asperezas y siempre hemos sido amigos. En estos 10 años nunca hemos perdido contacto, hemos conversado y juntado. Es divertida, pilas, conoce a un montón de gente, amigable y sociable”, agregó.

Mario Irivarren contento con su amistad con Tephi Valenzuela. (Captura)

Mario Irivarren confiesa que una de sus discusiones con Stephanie Valenzuela fue armada

Mario Irivarren confesó que su polémica pelea con Stephanie Valenzuela, en la que lo llamó “un simple cajero de Kentucky” fue armada por la producción de ‘Combate’. “Hay una pelea entre yo y Stephanie muy fuerte en la que termina con una frase ‘eres el mismo cajero de Kentucky’, pero la gente lo que no sabe es que esta situación era armada”, admitió el chico reality en su canal de YouTube “Com FM”.

La disputa se originó porque Mario Irivarren admitió en ‘Hola a todos’ que le incomodaba la presencia de Stephanie Valenzuela en el set de ‘Combate’. Dichas declaraciones no le gustaron nada a la modelo peruana, quien aseguró frente a cámaras que su expareja no la ayudaba a practicar para las pruebas, pese haber sido seleccionado como su entrenador.

Tras ello, los competidores decidieron arreglar sus diferencias en los bastidores del programa. Mario le reclamó a Valenzuela el no haberle avisado que entraría al programa y fue en ese momento que lanzó la recordada frase. “¿Te crees dueño de Combate? Yo ya no soy tu enamorada, estoy harta. Todo el mundo se ha dado cuenta de que eres un desubicado, tú cuando entraste no eras nada. Tú tuviste una oportunidad y llegaste como la ‘Calavera coqueta’ que le cayó bien al mundo. Ahora te crees dueño de todo. Ubícate, tú sigues siendo el mismo cajero de Kentucky”.