Mario Irivarren y Stephanie Valenzuela protagonizan vídeo al estilo de “Sin senos no hay paraíso”

Mario Irivarren y Stehapnie Valenzuela han demostrado que las exparejas sí pueden tener una buena amistad. El chico reality y la modelo causaron furor en redes sociales al publicar un vídeo, donde interpretaron a dos de los principales personajes de la exitosa novela de Telemundo, ‘Sin senos no hay paraíso’.

Ambas figuras tuvieron una corta relación sentimental en 2012, pues terminaron ese mismo año, en medio de discusiones televisadas cuando ambos eran integrantes del fenecido programa ‘Combate’. Tiempo después, la cantante viajó a México para seguir con sus proyectos y el empresario continuó en ‘Esto es Guerra’.

Ahora, tras poco más de diez años de su romance, Mario Irivarren y Stehapnie Valenzuela se reencontraron para celebrar juntos la llegada del 2023 en la playa Tulum, Cancún. A través de sus cuentas de Instagram, ambos se han dejado ver acompañados de sus amigos en diferentes fiestas y restaurantes. Incluso, se tomaron el tiempo para hacer un divertido vídeo que ya cuenta con más de 88 mil ‘Me gusta’ desde que se publicó el último 4 de diciembre.

El modelo le dio vida al popular ‘Titi’ y la influencer se convirtió en ‘Catalina’ para realizar una de las escenas más recordadas. Como se sabe, dichos personajes tuvieron una intensa historia de amor en la telenovela. Por ello, algunos usuarios no dudaron en preguntar si habría posibilidad de una reconciliación.

“Ya digan, por favor, si han vuelto”, escribió una cibernauta y a lo que Mario Irivarren respondió, asegurando que solo son amigos. “No, solo somos buenos amigos, en realidad desde que terminamos hace 10 años siempre lo hemos sido”, sentenció.

Mario Irivarren confiesa que una de sus discusiones con Stephanie Valenzuela fue armada

Mario Irivarren confesó que su polémica pelea con Stehapnie Valenzuela, en la que lo llamó “un simple cajero de Kentucky” fue armada por la producción de ‘Combate’. “Hay una pelea entre yo y Stephanie muy fuerte en la que termina con una frase ‘eres el mismo cajero de Kentucky’, pero la gente lo que no sabe es que esta situación era armada”, admitió el chico reality en su canal de YouTube “Com FM”.

La disputa se originó porque Mario Irivarren admitió en ‘Hola a todos’ que le incomodaba la presencia de Stephanie Valenzuela en el set de ‘Combate’. Dichas declaraciones no le gustaron nada a la modelo peruana, quien aseguró frente a cámaras que su expareja no la ayudaba a practicar para las pruebas, pese haber sido seleccionado como su entrenador.

Tras ello, los competidores decidieron arreglar sus diferencias en los bastidores del programa. Mario le reclamó a Valenzuela el no haberle avisado que entraría al programa y fue en ese momento que lanzó la recordada frase. “¿Te crees dueño de Combate? Yo ya no soy tu enamorada, estoy harta. Todo el mundo se ha dado cuenta de que eres un desubicado, tú cuando entraste no eras nada. Tú tuviste una oportunidad y llegaste como la ‘Calavera coqueta’ que le cayó bien al mundo. Ahora te crees dueño de todo. Ubícate, tú sigues siendo el mismo cajero de Kentucky”.

