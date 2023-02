Magaly Medina critica justificación de Christian Yaipén tras desaire a una fan: “Malcriado y mentiroso”

Magaly Medina no cree en justificación de Christian Yaipén. (ATV)

Magaly Medina no pasó desapercibido el caso de Christian Yaipén, quien fue acusado de ignorar a una fanática que le tocó la ventana del autobús del Grupo 5 para poder saludarlo. En el vídeo que se hizo viral en las redes sociales hace algunos días, se ve al cumbiambero cerrar la cortina y hacer caso omiso al pedido de unas fanáticas.

Tras ello, el cantante salió al frente a defenderse de las múltiples críticas y aseguró que no pudo ver nada desde adentro del carro, pues las lunas polarizadas evitan que note lo que pasa en el exterior. Incluso, indicó que el polarizado fue puesto al revés y que nunca fue su intención hacer sentir mal a ninguno de sus seguidores.

Christian Yaipén se defiende de video viral que lo deja mal parado. TikTok

Sin embargo, Magaly Medina no creyó en la justificación de Christian Yaipén y no dudó en criticarlo. La presentadora tildó de ‘mentiroso’ al artista nacional, pues considera que su versión de las lunas polarizadas no es cierta.

“Hay que acordarse que uno no es nadie sin su público. Este chico quiso arreglar su forma despectiva de tratar a unas fans. Su justificación es tonta, no es verdadera (...) Él ha salido a justificarse diciendo que no veía nada porque tenía las lunas polarizadas hacia dentro, no. Si tú enciendes la luz adentro del carro, obviamente no vas a poder ver bien hacia fuera, pero de afuera para adentro sí. Y si tú haces esto (acercas a la ventana) sí puedes ver“, comenzó diciendo la periodista.

Además, le recordó que no puede ignorar a las personas que se le acercan, pues su fama y éxito se lo debe a su público. “Es mentira, sí se ve. Lo que tenías que hacer es mover tu manito, sacar una sonrisita y le agradeces (...) Hay que ser una persona agradecida con esa gente que le gusta tu música, que va a tus conciertos y ve tus vídeos“.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que ha vivido por muchos años subiéndose a carros con lunas polarizadas, por lo que afirmó que sí se puede ver de adentro para afuera. “Malcriado. Su floro barato. No es así, el polarizado es uno, no se ve de afuera hacia adentro siempre y cuando no tengas la luz prendida. Y cuando tú te acercas a la luna, sí ves hacia afuera. Llevo años de años viviendo entre polarizados. A mí no me vas a engañar y a mucha gente tampoco. Es una explicación que no creo que haya convencido a alguien”, sentenció.

Magaly Medina critica a Christian Yaipén. (Captura)

¿Qué dijo Christian Yaipén sobre inconveniente con su fan?

Christian Yaipén decidió hacer una transmisión en vivo en sus plataformas digitales para demostrar que desde dentro del bus del Grupo 5 no vio cuando una fan le pidió un saludo. Según explicó, el nuevo polarizado que colocaron en el automóvil está al revés, lo que le impide ver lo que sucede en el exterior.

“Desde adentro no se ve absolutamente nada, es como un espejo. En la última actualización de stickers donde han puesto nuestras nuevas fotos, el polarizado lo han pegado al revés y a raíz de este video (viral) es que nos hemos dado cuenta. Ha sido hasta peligroso para nosotros porque nos cambiamos ahí. La señora me ha estado viendo y yo no la veía”, dijo en sus plataformas digitales.

“Han puesto mal el polarizado. Se debería no ver nada desde afuera y lo han puesto al revés. Ahora vamos a solucionar eso. Siento que, cuando el morbo se comparte demasiado, hay mucha gente que aprovecha para ver abajo al Grupo 5. Solo les debo una explicación a ustedes, a los fan”, añadió.