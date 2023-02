Partidos de hoy, miércoles 15 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, miércoles 15 de febrero: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy miércoles 15 de febrero se llevarán a cabo diversos partidos en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, se disputarán dos enfrentamientos de ida por los octavos de final de la Champions League. Asimismo, se cerrará una fecha más de LaLiga Santander y se jugará partido pendiente en la Premier League. Por último, habrá acción en el plano sudamericano con la Copa Libertadores.

Ayer hubo duelos atractivos en el torneo de la UEFA como el Bayern Munich vs PSG y el AC Milan vs Tottenham y hoy no será la excepción. Brujas y Benfica, dos clubes que vienen siendo la sorpresa tras ser protagonistas en sus respectivos grupos, medirán fuerzas en el Estadio Jan Breydel de Bélgica.

Además, Borussia Dortmund chocará con Chelsea en Signal Iduna Park de Alemania. Este sería el partido del debut de Enzo Fernández en el certamen europeo con la camiseta del elenco inglés, pues ya lo había disputado defendiendo los colores de Benfica.

En cuanto a LaLiga Santander, Real Madrid buscará acortar distancias del líder Barcelona cuando enfrente a Elche por la fecha 21. Los ‘blancos’ están a 11 puntos de su clásico rival y tratarán de sacudirse de su última derrota ante el Mallorca.

Por la Premier League, Manchester City y Arsenal protagonizarán el duelo más vibrante de este miércoles. ¿Por qué? Más allá de todas las figuras y los grandes técnicos que tienen entres sus filas, ambos clubes están luchando por el tan ansiado título. Los de Pep Guardiola marchan segundos, mientras que el equipo de Mikel Arteta es el puntero del certamen.

Así marchan los primeros puestos de la Premier League.

El Nacional y Nacional Potosí jugarán en el estadio Olímpico Atahualpa por el partido de vuelta de la fase 1 de la Copa Libertadores. En la ida terminó con una aplastante goleada (6-1) por parte de los ecuatorianos, lo que hace una tarea difícil, por no decir imposible, para los bolivianos.

El ganador de este enfrentamiento se sumará a Nacional de Paraguay, equipo que le volteó la serie y eliminó a Sport Huancayo, como el segundo clasificado y chocará con Deportivo Independiente Medellín en la fase 2 del torneo organizado por Conmebol.

Partidos de la Champions League

- Dortmund vs Chelsea (15:00 horas / Star+, ESPN)

- Brujas vs Benfica (15:00 horas / Star+, ESPN2)

Partidos de LaLiga Santander

- Real Madrid vs Elche (15:00 horas / Star+, ESPN3)

Partidos de la Premier League

- Arsenal vs Manchester City (14:30 horas / Star+)

Partidos de la Copa Libertadores

- El Nacional vs Nacional Potosí (19:00 horas / Star+, ESPN, Pluto TV)

Partidos de la Liga MX

- Chivas Guadalajara vs Tijuana (20:05 horas / Claro Sports)

Partidos de la Liga de Expansión MX

- Alacranes Durango vs Alebrijes Oaxaca (18:00 horas / Star+)

- Club Atlético La Paz vs Cancún FC (20:05 horas / Star+)

- Atlante vs Celaya (22:05 horas / Star+)

Partidos de Copa de Campeones

- Deportivo Cuenca vs LDU (19:00 horas / Star+)