Milena Warthon ya se encuentra en Chile para ser parte de Viña del Mar: “Orgullosa de ser una mujer andina y peruana”

Milena Warthon ya está en Chile. Cantante competirá en Viña del Mar.

La cantante peruana Milena Warthon se encontró este lunes 13 de febrero con sus fans chilenos, en su mayoría mujeres y niños. Como se recuerda, la artista competirá en la 62.ª edición del Festival Viña del Mar, la cual inicia el 19 de febrero.

Remo besó a Jenny y las reacciones en las redes no se hicieron esperar ¿Se enamoró? El amigo de Cristóbal no pudo con la atracción por la ‘confidente’ de su exnovia y se lanzó a robarle un beso. VER NOTA

Previo a ello, nuestra compatriota llegó al país vecino para ensayar y compartir con más de 300 seguidores, quienes se dieron cita en el Parque de las Esculturas, en Santiago de Chile. Junto a ellos cantó Agua de Mar, Fiesta Patronal, Maravilloso, y sobre todo Warmisitay, tema con el que nos representará en la categoría folklórica.

“No me esperaba este recibimiento en Chile, estoy muy feliz, emocionada y agradecida”, señaló Milena Warthon sobre esta experiencia en un país que pisa por primera vez.

John Kelvin podría regresar a prisión: cantante continúa detenido y Fiscalía analizará si lo denuncia El cantante fue detenido este 7 de febrero por no cumplir con las restricciones de alejamiento que pidió la madre de sus hijos. VER NOTA

La cantante peruana brindó una entrevista a Infobae, donde cuenta cómo vive este momento y todo lo que tiene preparado para sus presentaciones. Además, no dejó de hablar sobre la crisis política que enfrenta Perú. Como se sabe, la joven ha tenido que enfrentar muchas críticas por dar su opinión.

Milena, ya a puertas de presentar tu tema en el Monstruo de la Quinta Vergara....

Dalia Durán confirmó que sus hijas presenciaron agresión verbal de John Kelvin Dalia Durán rompió su silencio, luego que se diera a conocer que John Kelvin fue levado a la comisaría por incumplir las restricciones. VER NOTA

Es la primera vez que llego a Chile y es maravilloso. Estoy muy agradecida, la reacción de mi comunidad es algo que me llena de alegría, es en estos momentos que se siente el cariño de la gente. He recibido mensajes no solo de los peruanos, sino también de la gente de Chile. Hay mucha gente que dice que va a verme en el show y eso me emociona mucho, me llena de gran expectativa porque es todo un reto para mí, siento que es una gran responsabilidad.

¿Con los nervios a flor de piel?

El escenario de Viña es muy imponente, los nervios están, pero me estoy preparando bastante para dar lo mejor de mí.

¿En qué momento de tu vida llegó esta oportunidad?

Bueno, la última vez que hablamos, conversamos sobre las críticas que recibía en ese tiempo. Eso siempre está, más que nada los haters. Estoy en una etapa donde he entendido que siempre van a haber comentarios positivos, negativos y de odio, lastimosamente así es nuestra sociedad y es algo con lo cual yo batallo día a día, pero siempre rescatando lo positivo. Este reconocimiento llega en un momento donde sé que mi equipo y yo nos hemos esforzado muchísimo, de mucho sacrificio y lo ha valido, hemos logrado demasiado en el 2022 y el saber lo de Viña fue el broche de oro. Sé que hay mucho camino que recorrer, pero estoy muy satisfecha y muy agradecida.

Milena Warthon ya está en Chile.

‘Warmisitay’ es un tema que hiciste para tu abuelita y terminaste dedicándola a la mujer andina, ¿Qué sientes de que esta canción se escuche en un festival tan importante?

De hecho, sí, el tema inició con la idea de dedicarle una canción a ella, pero poco a poco va cobrando más fuerza el mensaje, lo que nunca pierde en la dulzura que quiero que conozcan de mi abuela, mis raíces, la música siempre me ha acercado a ellas. Estamos en un país que aún tiene estereotipos de belleza, todavía está el tema de la discriminación. Para mí el que las mujeres y niñas canten esta canción, que se celebren y se amen, es el mejor regalo del mundo.

¿Buscaste desde un principio empoderar a la mujer con este tema?

Mira, mi proceso al hacer una canción es contar cómo me siento, de contar cómo me conecto a través de las raíces de mi familia. Creo que yo misma me empodero contando mi propia historia de cómo ha cambiado estos últimos años. Creo que el mensaje de esta canción trata de empoderamiento porque día a día yo trato de empoderarme, me siento hermosa y orgullosa de los que soy, y lo reflejo en mis seguidores. Ellos me terminan empoderando a mí, siento que es algo mutuo y juntos avanzamos. Hacer música en este país es bastante complicado, y más siendo mujer, pero seguimos avanzando. Es una canción muy real que la dedico desde el fondo de mi corazón.

En un momento dijiste que había mucho sacrificio en cada logro, ¿qué tuviste que sacrificar?

Bueno, en el 2022 presenté cinco canciones, ha sido un año que no he parado nada. No tuve vacaciones, yo misma me propuse descansar por mi salud. Creo que es importante tener una mente fresca para seguir creando y motivándome. Yo soy comunicadora y he explotado mucho mi creatividad en campañas digitales, porque no solo veo la música, veo el contenido de las redes. He invertido para que los videos sean en alta gama y puedan ser expuestos fuera del país, ese tipo de inversión jamás la había hecho. Realmente no paro junto a mi equipo, pero es porque me encanta mi chamba. Muchos me preguntan, Milena, ‘quién te ayuda creando tus videos y editándolos, son super chistosos’. Lo que no saben es que yo paro horas en mi cuarto editando (risas).

Milena Warthon es una marca que no solo manejas tú, has dicho muchas veces que es una empresa familiar, ¿ha sido complicado en algún momento?

Siempre he dicho que el primer emprendimiento de mi familia fue la música, ahora tengo mi marca, como muchas familias aquí en el país. Somos una familia que está empujando el tren y el cariño de la gente es lo que nos impulsa más que todo. Mis padres saben que amo cantar y siempre me han apoyado.

En festival de Viña del Mar uno de tus contrincantes son Los Rabanes, imagino que los has escuchado...

Sí, los conozco, para mí esta competencia pase lo que pase, será un gran salto, va a ser super grande. Después de Viña estoy segura de que voy a crecer personalmente muchísimo, porque tengo grandes retos y es uno de los momentos en que uno sigue madurando. Voy a conocer a artistas maravillosos, de eso se trata también, más que un concurso, es la oportunidad de conocer y seguir inspirándome. Lo que prometo es dar lo mejor de mí en escenario, que sin duda es legendario.

Milena Warthon representa al Perú en festival chileno.

Sabemos que lo importante es competir, pero igual supongo que ya has soñado con esa Gaviota en tus manos...

Claro que sí (risas) Para mí sería regresar con la Gaviota al Perú. Estaría muy feliz, pero no te miento cuando digo que ya me siento ganadora, pisar el escenario de Chile para cantar mi canción ‘Warmisitay’, es mi historia la que muchos van a conocer. Así como yo me siento feliz, siento que va a ser muy significativo para muchas mujeres que me sigues, estoy segura. Voy a dar todo de mí.

Te has pronunciado en tus redes sobre a situación política que enfrenta el Perú, lamentablemente las críticas no se hicieron esperar, ¿qué opinión tienes de ello?

Entiendo que es un tema que se debe tocar con mucho cuidado. Hubo mucha gente que me atacó por esto, yo he tratado de ser lo más sincera posible, creo que todos los peruanos la estamos pasando super mal. Jamás en la vida voy a estar a favor de la violencia, venga de donde venga, como comuniqué en mi post, en estos momentos hay que ponernos a reflexionar de que este problema no viene de hace poco, es un problema que sigue desde hace muchísimos años. Todo lo que está pasando es porque en nuestra sociedad las desigualdades existen. Mañana se calma todo, pero va a regresar hasta que no se solucione eso. Hay que ponernos a reflexionar, el cambio debe ser dentro de uno mismo, hay que respetar y tener empatía.

¿Te has sentido muy atacada?

La gente me manda mensaje de odio, no sé si solo a mí. Creo que en estos momentos debemos estar unidos y centrados. Tengo compañeras que también han opinado sobre la situación que enfrenta en país, considero que es tiempo de darnos la mano. Desde mi tribuna, yo canto e intento dar un mensaje de reflexión al público.

Dijeron que te estabas aprovechando de la cultura andina para exponerte...

Sí leí esos comentarios, mira, solo puedo decir que yo canto mi historia, cuento mi perspectiva y es real. Leo muchas críticas porque soy andina o soy chola, pero siento que es un doble discurso, porque también me juzgan porque estudié en la Universidad de Lima y me apellido Warthon (risas). Cosas que no entiendo. Yo ahora me enfoco a mis raíces, a mi familia. Obviando de donde sea, es mi historia y tengo el derecho de contarla.

Milena Warthon nos representará en el festival Viña del Mar 2023.

Y la contarás en el festival de Viña del Mar..

Sí, siempre estaré orgullosa de mi cultura, voy a representar a mi país feliz. Soy una mujer andina y peruana, es para mí lo más representativo, mi familia y mis raíces, jamás me cansaré de decirlo. La gente que me quiere lo sabe, cuando yo canto, cuento la historia de mi abuela, de mi mamá, de mi prima, de mi amiga, de la amiga de mi amiga y de todos los que se sientan identificados, a quienes llevo en el corazón.

Este importante evento de América Latina contará con la presencia de importantes estrellas internacionales como Karol G, Alejandro Fernández, Fito Paez, Camilo, entre otros. El Festival Internacional Viña del Mar 2023 se podrá ver a través de Star +.