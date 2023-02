María Pía Copello y la vez que protagonizó una novela con Marco Zunino en “Andrea, tiempo de amar”

María Pía Copello y Marco Zunino en 'Andrea, tiempo de amar'. (Captura)

No muchos recuerdan que María Pía Copello fue la protagonista de una producción nacional junto al actor Marco Zunino. La mujer de 46 años ascendió a la fama cuando ingresó como presentadora en el programa infantil ‘María Pía y Timote’ y, desde entonces, su carrera se ha desarrollado en la conducción de espacios televisivos, dejando de lado la actuación.

Todo sucedió en 1997, cuando María Pía Copello y Marco Zunino tenían poco más de 20 años. Ambos compartieron roles principales en la ficción peruana “Andrea, tiempo de amar”, que contaba la historia de un grupo de jóvenes que tenían ganas de expresar sus sentimientos, entre ellos estaba Andrea (María Pía), quien se enamora de un chico rebelde y termina quedando embarazada. Los dos intentaron convivir, pero los problemas y las diferencias le pusieron punto final a su relación.

Durante la teleserie se tocaron temas como el sexo entre adolescentes y una fuerte reflexión para entender que todo llega en el momento indicado. Aunque, no existe mayor información de la telenovela, es un proyecto que quedará marcado en la memoria de miles de peruanos que disfrutaron de ver a dichos personajes en la pantalla chica.

Incluso, en 2016, le recordaron a María Pía Copello los besos apasionados con Marco Zunino. La influencer estaba como invitada en el fenecido programa ‘Al Aire’ y le consultaron si alguna vez se había dado un ósculo con el actor. Si bien, especularon que ambos pudieron tener algún vínculo amoroso, la animadora aclaró que todo quedó en la teleserie.

“Lo que pasa es que hicimos una novela juntos, que se llamó ‘Andrea’, y bueno, él era mi pareja y nos dábamos besos apasionados, es verdad”, dijo, para luego señalar que en aquel entonces ella recién empezaba su faceta como actriz y reveló que le dieron todo un día para que graben las escenas de besos.

María Pía Copello habló de sus besos con Marco Zunino. (América TV)

Por su parte, Marco Zunino se dedicó a desarrollar su talento en el cine, teatro y televisión. Actualmente, es uno de los actores más reconocidos a nivel nacional. Uno de los papeles más recordados del también cantautor de 46 años fue cuando le dio vida a ‘Leonardo Rizo - Patrón’ en ‘Al Fondo Hay Sitio’, así como su participación en ‘Torbellino’.

Cabe mencionar que, otra producción en la que María Pía Copello pudo demostrar sus dotes para la actuación fue en 2021 en la serie de ‘Esto es Guerra’. La exanimadora infantil llegó a ‘La Academia’ como la estricta directora. “A partir de ahora ya no me llamarán Pía, para ti y para todos soy la directora, queda claro que el tema de amistad con ustedes no funciona [...] A partir de ahora tendrán nuevos uniformes”, fueron algunas de sus líneas.

Asimismo, la también productora protagoniza los vídeos que sube a sus plataformas digitales. Entre los más resaltantes fue cuando interpretó a las villanas de las telenovelas ‘La Usurpadora’, ‘Rubí' y ‘Teresa’.

Carlos Alcántara animó a María Pía Copello a volver a la actuación

Carlos Alcántara emocionó a María Pía Copello con una invitación para actuar junto a él. Minutos antes de que el actor se retire del set de ‘Mande quien mande’, la conductora le dedicó unas palabras de admiración a su larga trayectoria. Rápidamente, el artista nacional no dudó en responderle, animándola a que incursione en la actuación y asegurándole un personaje en cualquier película que vaya a estrenar en el futuro.

“Le comentaba a María Pía que si se animaba a actuar, contaba con nosotros. Ahí están las puertas abiertas para algún papelito en alguna película, más adelante”, dijo el comediante y a lo que la exconductora de EEG se mostró muy emocionada. “¡Me encantaría!”, expresó la influencer con una sonrisa en el rostro.