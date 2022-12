Tráiler oficial y fecha de estreno de ‘¡Asu Mare! Los amigos’, película de Carlos Alcántara

El tráiler oficial de Asu Mare 4. Tondero

Tondero lanzó el trailer de la esperada película ‘¡Asu Mare! Los amigos’, propuesta que será presentada este 9 de febrero del 2023. La cinta llegará a todos los cines del Perú y relatará las aventuras y locuras de El Culi, Lechuga, Poroto y El Chato.

‘¡Asu Mare! Los amigos’ contará la historia de los cuatro mejores amigos de Cachín. El público será parte de sus aventuras, enredos y locuras pero también de la gran amistad que lo une, de su solidaridad y la ganas de salir adelante pese a todas las adversidades, pero siempre con todo ese sentido del humor que ha sido el sello característico de ‘Asu Mare’.

Carlos Alcántara debutó en la dirección con ‘¡Asu Mare! Los amigos’, volcando todo su talento para la comedia en esta nueva producción de cine peruano.

Te puede interesar: “No quiero pertenecer a un circo”: la vez que Carlos Alcántara renunció en vivo a un programa de TV

“Yo me siento muy feliz, muy complacido de haber podido tener la oportunidad de poder dirigir una película por primera vez y el resultado ha sido genial. Tengo que estar también agradecido a este grupo maravilloso de técnicos, producción y sobre todo de actores, estos cuatro muchachos son una maquinaria increíble, Andrés Salas, Franco Cabrera, Miguel Vergara y Emilram Cossio, que se une a este grupo, realmente me han hecho el trabajo mucho más fácil, mucho más placentero, porque son muy creativos se comunican muy bien entre ellos, son muy profesionales y todo el tiempo están creando”, indicó Carlos Alcántara.

“Ellos en todo momento me señalaron el camino por donde seguir para encontrarles el humor, la parte emotiva, la parte actoral, realmente es un placer y no lo digo porque los he dirigido, creo que todo director quisiera tenerlos en su elenco porque son maravillosos”, acotó el actor y director de la cinta.

¡Asu Mare! Los Amigos se estrena el 9 de febrero. Tondero

Sinopsis y nuevos ingresos de ‘¡Asu Mare! Los amigos’

El Culi (Andrés Salas), Lechuga (Franco Cabrera), Poroto (Emilram Cossio) y El Chato (Miguel Vergara) están de regreso para juntos enfrentar desafíos, poner a prueba sus dotes culinarias para sacar adelante su restaurante y salir bien librados de situaciones confusas que personajes siniestros como el candidato José Vilca (Sandro Calderón) les hacen pasar, pero sobre todo para hacer reír a toda la familia. Sin olvidar el romance y todas las situaciones divertidas que deberán superar para conquistar el corazón de la chica que les gusta.

Al elenco ganador de Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilram Cossio y Miguel Vergara se les unen Fiorella Luna, Ximena Palomino, Anaí Padilla, Susel Paredes en una participación especial, Mónica Cabrejos, Teresa Palomino y el cómico Flautin.

Te puede interesar: ‘Asu Mare 4′: Tondero lanza nuevo teaser de la película dirigida por Carlos Alcántara

“Yo creo que el público peruano, y en general en todo el mundo, deben escoger esta película porque es una historia muy entretenida, muy divertida, para toda la familia. Creo que tiene todos los ingredientes, necesarios en toda película, para pasar un buen momento, hay humor, hay acción, suspenso, hay miedo, romance, música junto a lugares interesantes y también sorpresas que tienen que ver con el amor que le tengo a los animales, creo que la van a pasar muy bien, invito a todos a ver ¡Asu Mares! Los Amigos, una linda película hecha con amor”, señaló Carlos Alcántara.

‘¡Asu Mare! Los Amigos’ pretende lograr el éxito que las anteriores entregas han logrado. La cinta es una comedia que dura 90 minutos y fue producida por Tondero.

SEGUIR LEYENDO