Leslie Shaw y el curioso consejo que le dio ‘El Prefe’ cuando la vincularon con Tommy Mottola

Después de ser acusada de mantener un presunto romance extramatrimonial con Tommy Mottola, la cantante Leslie Shaw se presentó en el set de ‘Magaly TV, La Firme’ para negar cualquier vínculo con el empresario. Incluso, la artista nacional aseguró que su novio ‘El Prefe’ tomó con buen humor los fuertes rumores.

“Ella (Thalía) es super linda, empezó a comentar en mis fotos, seguirnos por redes, yo le mandaba música, siempre ha habido respeto. Nunca en mi vida lo he conocido (a Tommy Mottola). He ido a varios eventos, pero a él nunca lo he conocido en mi vida”, señaló la intérprete de la ‘Faldita’ al inicio del programa.

Magaly Medina no pudo evitar preguntarle por ‘El Prefe’, su prometido 13 años menor, quien ha preferido mantenerse en silencio en medio del supuesto escándalo de infidelidad de Leslie Shaw.

“Él se ríe, me dijo ‘baby, aprovecha y lanza tus canciones antes’ porque yo lanzo mi álbum el 27 de febrero, en mi cumpleaños. Es mi primer álbum independiente después de mucho tiempo. Yo estaba organizándolo por eso no quería responder, para ver qué estaba pasando”, mencionó.

Tras ello, explicó que se presentó en ‘Magaly TV, La Firme’ no precisamente para promocionar su música ahora que tiene la atención de la prensa internacional, sino porque “es fan de Magaly”. “Yo te veo todos los días en Youtube, a mí también me gusta chisme, entonces vengo acá pues”, sostuvo entre risas.

¿Qué dijo sobre Thalía?

Durante la entrevista, Leslie Shaw indicó que Thalía continúa siguiéndola en Instagram, pese a los rumores que la vinculan con su esposo. Además, señaló que no han conversado sobre el tema, puesto que no ha visto la necesidad de hacerlo al tratarse de simples especulaciones.

“No (le he escrito), qué vergüenza, qué roche me dan. Mis propios compatriotas diciéndome Casio (en referencia a la canción de Shakira), imagínate, así me han dicho en las redes sociales. Menos mal que no uso reloj, pero si usara usaría un Rolex, no un Casio, no sean igualados. Yo estoy tranquila, me voy a casar”, resaltó.

Cómo nació el rumor de infidelidad

Los rumores de un supuesto romance prohibido entre Leslie Shaw y Tommy Mottola nacieron porque Thalía dejó de subir contenido en redes sociales sobre su esposo. En México, se especula que la pareja se separó después de 20 años de matrimonio y que la peruana habría sido la causa de su ruptura.

“Tommy es conocido como un hombre conquistador. El rumor de Leslie ha llamado la atención porque no es el perfil de mujer que ha buscado durante años. El rumor cobró fuerza Thalía porque subía fotos con Tommy y, de repente, dejó de ser así. Este tipo de situaciones alimentan las especulaciones”, comentó Ernesto Buitrón, periodista de Televisa, en el programa de Magaly.

Se sabe que Thalía y Leslie Shaw mantienen una cordial relación de artistas, ya que colaboraron juntas cuando pertenecían a la misma disquera, Sony Music. En el 2020, lanzaron junto a Farina la canción “Estoy soltera”, volviéndose una de las canciones más sonadas de dicho año. El tema musical ayudó a la peruana a posicionar su carrera en el extranjero, después del éxito rotundo de “La Faldita”.