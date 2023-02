Los polémicos tuits de Juan Guarnizo contra los peruanos y por los que hoy pide disculpas

Juan Guarnizo pidió disculpas por tuits del pasado. Twitch / juansguarnizo

Debido a la polémica que enfrenta Biyín, streamer española, por supuesto acoso y comentarios racistas en Twitter; los usuarios no han perdido la oportunidad para revisar las publicaciones antiguas de grandes creadores de contenido. Uno de ellos fue Juan Guarnizo, conocido en redes sociales como JuanSGuarnizo, uno de los streamers más populares de Latinoamérica.

El youtuber colombiano, quien mantiene una relación amorosa con la también famosa AriGamePlays, escribió una serie de desafortunados comentarios sobre los peruanos entre los años 2012 y 2013, cuando tenía entre 14 y 15 años respectivamente.

“Perú y su mala costumbre de crear cantantes de m***. ¿Verdad que sí Wendy Sulca, Delfín y La Tigresa del Oriente?”, “Lo más bonito de Perú es irse”, “No es que seas fea, pero ¿de casualidad no naciste en Perú?”, son algunos de los tuits que los cibernautas lograron tomar pantalla, antes que Juan Guarnizo los borre de la red.

Rápidamente, las imágenes se viralizaron en Twitter, donde se desató un acalorado debate. Los fanáticos del youtuber afirmaron que los tuits de Guarnizo se debían a la inmadurez del momento, ya que, ahora con 26 años, ha demostrado ser un admirador de Perú y de sus maravillas turísticas. “Me parece espectacular, me gustaría ir mucho a Perú, yo quiero ir a Machu Picchu”, dijo en alguna oportunidad.

Sin embargo, otro grupo criticó al colombiano por eliminar las polémicas publicaciones recién este año, cuando AuronPlay y Biyín, con quienes suele colaborar en sus videos, se encuentran en el ojo de la tormenta por los tuits que hacían en el pasado. La pareja ha sido acusada de enaltecer el nazismo y de haberle hecho bullying a Ithaisa Suárez, madre de Yeremi Vargas, un niño desaparecido en el 2007. Ambos han negado esta última denuncia.

Las disculpas de Juan Guarnizo

En una reciente transmisión de Twitch, Juan Guarnizo admitió que sí realizó cuestionables publicaciones sobre los peruanos en el 2013. “Es algo feo, es algo que me avergüenza mucho”, comenzó diciendo.

“Podría justificarme diciendo que tenía 13, 14 y 15 años, y que muchos de esos tuits eran publicados cuando Colombia jugaba contra Perú. En Twitter se hacía una guerra entre países por los partidos de la Copa América (...) Está muy feo, pido disculpas si a alguien le resultó molesto”, señaló.

“Solo puedo decir que si nos toca deducir que una persona es racista, xenófobo, machista o lo que sea teniendo su personalidad a esa edad, no habría ninguna persona buena en este mundo. Fui adolescente, fui un niño y sé lo que la gente habla a esa edad. La persona que era a los 15 no es la misma persona que tienen al frente, de 26 años. Me resulta raro justificar a un adolescente, pero es algo que algunas personas querrán y necesitarán escuchar”, sostuvo.

El streamer colombiano resaltó que, actualmente, no ha hecho otra cosa que hablar bien del Perú. “Desde hace tiempo digo que es uno de los lugares de Latinoamérica que más quiero visitar. Pero no todo el mundo me ve, no todo el mundo quiere saber mi conducta. Entiendo que la gente pueda suponer cosas de mi personalidad por unos tuits o por unos clips. Solo les digo que no soy el mismo que cuando era adolescente”.

“Si algún amigo (AuronPlay) está en un problema, prefiero hablarlo de manera privada. Con todo lo que ha pasado estos días, digas lo que digas la gente no estará de acuerdo. Somos carbón y nos quieren empujar a la leña para seguir hablando tres días más. (....) De lo mío, yo pido disculpas, ese morrito no representa el adulto en el que me he convertido. Pido una sincera disculpa, me avergüenza mucho. Agradezco la comprensión de la mayoría de personas”, sentenció.

¿Quién es Juan Guarnizo?

Juan Sebastián Guarnizo Algarra nació el 11 de enero de 1997. Se trata de un youtuber, streamer e influencer colombiano, conocido en Youtube y Twitch por su nickname JuanSGuarnizo. Actualmente, reside en México y está casado desde el 2019 con Abril Abdamari, AriGamePlays.