Congresista América Gonza es captado junto a miembro del gabinete en la sombre de Pedro Castillo

Beder Camacho y Américo Gonza se reunieron en San Miguel.

Los nexos entre congresista y exmiembros del gobierno de Pedro Castillo se mantienen vigente. Así lo ha dejado ver el encuentro entre el congresista Américo Gonza y el exsubsecretario de la presidencia, Beder Camacho. El hoy colaborador del Ministerio Público en los casos de presuntos actos de corrupción del expresidente se reunió con el miembro de la bancada de Perú Libre en un parque en San Miguel.

PJ declara infundada cuestión previa de Pedro Castillo para anular investigación por delito de rebelión La defensa del expresidente argumentaba que presuntamente no se le realizó el antejuicio político debido durante el proceso de vacancia que impulsó el Congreso de la República el 7 de diciembre del 2022. VER NOTA

Un informe de Panorama da cuenta de que el encuentro se dio en tempranas horas de la mañana. El investigado por el presunto delito de organización criminal por el Caso Gabinete en la sombra habría hecho que el parlamentario escuche una conversación grabada en su celular. “Si puedes plinéame, pues todo está grabado”, habría sido parte del audio cuyo totalidad no pudo ser captada.

Te puede interesar: Aníbal Torres responderá ante el Congreso por presunto uso irregular de aviones de las FF.AA.

Cancillería pide a embajadas peruanas frenar la ‘narrativa falaz y distorsionada’ sobre la situación del país Solo el 25% de estas instituciones en el exterior cumplieron con comunicar, “adecuadamente”, los pormenores del panorama social y político del Perú, según la entidad. VER NOTA

El rostro de Gonza, parlamentario sindicado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de la organización criminal que cobró sobornos a altos oficiales de la Policía Nacional para ascenderlos, cambió repentinamente al oír la conversación. Finalizado el encuentro de aproximadamente cuarenta minutos, el perulibrista se dirigió con rumbo a su oficina en el centro de Lima.

Américo Gonza es congresista de Perú Libre.

El dominical consultó al congresista si había mantenido reuniones con aquellos que pertenecieron al gabinete en la sombra durante el gobierno de Pedro Castillo, pero lo negó. “Con ellos no”, indicó al referido programa. Poco después reconoció el encuentro con el exsubsecretario. “Con el señor Beder Camacho sí he hablado. ¿Cuándo? No recuerdo. Creo que la semana pasada”, expresó.

CGTP convoca a su primera gran huelga indefinida en los últimos 20 años: evento se realizará a nivel nacional el 9 de febrero El gremio alberga a un aproximado de 800,000 trabajadores en todo el país, según el Departamento de Defensa Laboral de la institución. VER NOTA

“Bueno, yo como congresista yo puedo recibir a cualquier ciudadano, su manifestación […] A mí me buscan los sindicatos, yo no los voy a cuestionar”, dijo Gonza como justificación de su reunión con Camacho. Este indicó haber tratada la reorganización del Despacho Presidencial bajo la administración de Dina Boluarte dado que el extrabajador del gobierno de Castillo es el actual subdirector de la Oficina de Atención al Ciudadano de Palacio.

Gonza negó que Camacho le haya compartido información sobre la investigación en torno al ascenso de policías. “Hasta dónde yo sé, el señor no está comprendido en la investigación de los ascensos si es lo que le preocupa. Nosotros conversamos de cosas políticas […] Yo no estoy prohibido [de hablar] con ningún investigado”, agregó en conversación el dominical.

Te puede interesar: Jorge Montoya dijo sentirse ofendido por insistencia de Digna Calle a favor del adelanto de elecciones

Congresista investigado

A finales del 2022, el Ministerio Público señaló que el parlamentario Américo Gonza integraría la red criminal presuntamente liderada por Pedro Castillo durante su gobierno. Este negó que la tesis sea cierta dado que había sido vinculado con el casos de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Además, cuestionó que su nombre aparezca un año u medio después de iniciado el proceso.

Congresista Américo Gonza de Perú Libre es investigado por el Ministerio Público.

“Me sorprende, porque esta investigación no es de ahora sino del año pasado, que después de un año y medio un colaborador me mencione. Eso me parece sospechoso, lo otro es que en un documento de 134 páginas a mí me mencionan en un párrafo de tres líneas en la página 27, después se olvidan de mí. Porque no hay elementos que prueben que el Ministerio Público quiere mencionar de mi persona”, manifestó Gonza en diálogo con RPP.

El parlamentario agregó que la Fiscalía “sí desarrolla páginas enteras, y relatan [distintos] hechos, sobre otros investigados” en el caso. En este escenario, pidió que sea “corroborado” el testimonio del colaborador eficaz.”De estos generales que se mencionan, que [presuntamente] pagaron para llegar de coroneles a generales, en honor a la verdad, yo no conozco a ninguno ni siquiera de vista. Conozco al expresidente Pedro Castillo y al general Gallardo por la misma investidura”, comentó.

SEGUIR LEYENDO