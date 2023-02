Ministro de Defensa descarta la renuncia de Dina Boluarte como salida a la crisis política en Perú

Jorge Chávez Cresta

El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, indicó que la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte, no es una posibilidad real que se maneja dentro del Gobierno como una salida a la grave crisis política que hay en el Perú.

“Si se va la presidenta ¿esa es la solución a los problemas? Va a ingresar el presidente del Congreso ¿va a ser la solución a conflictividad social? Tampoco. Yo no le veo en un escenario cercano que la renuncia de la presidenta pueda ser la solución a los problemas”, apuntó en entrevista con el diario Correo.

El titular del Mindef reconoció, sin embargo, que conforme vaya cambiando la situación de conflicto en el país, pues la opción de la salida de Boluarte podría variar. “Cada escenario tiene que tratarse en su verdadera dimensión, yo puedo hablar hasta hoy, con eso no estoy diciendo que mañana sí va a renunciar, eso no está en la agenda”, acotó.

En reiteradas ocasiones, la presidenta Boluarte dijo que no abandonará su cargo. “Creo que la violencia, el radicalismo y la polarización dirigida desde un lugar de la Diroes no nos va a hacer bajar la cabeza ni la moral. Acá estamos firmes para defender la democracia y el interés del país”, señaló desde Piura el viernes.

En otro momento, Chávez Cresta cuestionó que la solución pasa más por el Congreso de la República que por el Ejecutivo.

“El desprendimiento está ahorita en el Congreso, pero si se evidencia de que ponen pretextos para aquí para allá, idas y venidas, pero en suma, que tengan no sé si decir el valor o algo que ellos puedan darle una solución al problema. No está en las manos del Ejecutivo, está en las manos del Congreso”, apuntó.

Esta semana, la representación nacional rechazó cuatro proyectos de adelanto de elecciones para este año. El último se dio el viernes con la propuesta del Gobierno que apuntaba a octubre como el mes para celebrar este proceso. Sin embargo, no encontró el respaldo necesario.

El titular del Mindef confesó que nadie del gabinete tiene temor en ser denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Confío en la justicia. En el caso de demostrar con evidencia, con hechos y al amparo de las normas legales con que uno actúa correctamente”, opinó.

Congreso de la República

Chávez mencionó que el equipo ministerial se encuentra sólido a pesar de los cuestionamientos. “Veo un Gabinete muy sólido, unido, con la intencionalidad de dar solución a todos los problemas”, manifestó.

Víctor Santisteban

En otro momento, el ministro de Defensa evitó declarar sobre la muerte del manifestante Víctor Santisteban, quien habría recibido una bomba lacrimógena en la cabeza que le provocó la muerte hace una semana en Lima.

“El Ministerio Público es quien debe tomar los videos, yo no puedo actuar de una suerte de var y decir “eso es correcto”, no me competen. Ayer ha salido una autoridad policial a decir que eso (bomba lacrimógena) no corresponde, que no es un elemento contundente. Eso le corresponde al titular de la acción penal”, anotó.

“Así como ese video yo he visto muchos, no me corresponde a mí pronunciarme porque podría qué sé yo, emitir una opinión política. Eso le corresponde al Ministerio Público. Nadie está hablando de dejar de lado esos hechos, cada uno se tiene que individualizar”, añadió.

Las imágenes fueron difundidas por un medio local fueron otorgadas por cámaras de seguridad de la zona. Ahi se observa el preciso instante en el que un objeto impacta en la parte superior del fallecido y acto después este cae al suelo. Un humareda invadió el lugar. (Twitter/Wayka)

Chávez Cresta recalcó que se debe insistir en el diálogo como la salida a todos los problemas que hay en el país. “Tenemos que escuchar, establecer los mecanismos de diálogo. Y sí, la carga de los fallecidos es muy pesada, pero tenemos que solicitarle a la autoridad competente que ya determine las responsabilidades y cómo sucedieron los hechos”, finalizó.