Partidos de hoy, domingo 5 de febrero: horarios, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 5 de febrero: canales de TV, horarios y resultados en vivo.

Hoy domingo 5 de febrero es un día que promete por los diversos partidos que habrá en el plano internacional. Las mejores ligas del mundo tendrán encuentros muy atractivos que no te puedes perder, con participación del Real Madrid, Barcelona, Inter de Milán, AC Milan, Manchester City, Bayern Múnich, así como otros clubes de relevancia. Además, en el aspecto local, un duelo crucial como el de Sporting Cristal vs Alianza Lima no se jugaría y habría un quinto ‘walk over’.

Para empezar, la Liga 1 vive un momento muy grave con la disputa de los derechos televisivos y el conflicto social que atraviesa el país, los cuales hicieron que las primeras fechas se posterguen. Sin embargo, para este fin de semana, hubo cuatro equipos que no se presentaron y el cuadro ‘blanquiazul’ sería el quinto, por lo que el choque con los ‘celestes’ quedaría a favor de estos últimos.

Por otra parte, en LaLiga Santander de España, tanto el Real Madrid como el Barcelona buscarán ganar sus partidos para no despegarse de los primeros lugares de la tabla. Los ‘merengues’ se enfrentarán al Mallorca, mientras que los ‘azulgranas’ harán lo misno ante el Sevilla.

De la misma manera, en la Premier League de Inglaterra, el Manchester City intentará vencer al Tottenham en condición de visitante para acortar distancias con el líder, Arsenal. Son cinco unidades que los separan, por lo que una victoria de los ‘cityzens’ los mantiene en esa lucha.

Además, en la Serie A habrá clásico italiano, ya que el Inter de Milán y el AC Milan tendrán un partido que para ambos significa mucho. Los ‘nerazzurris’ se ubican segundos en la tabla y un triunfo les permitirá acercarse al Napoli.

Para finalizar, en cuanto a la participación de los peruanos en el extranjero, hay dos que tendrán actividad. Marcos López con el Feyenoord ante el PSV Eindhoven, mientras que Luis Advíncula lo hará con Boca Juniors contra Central Córdoba. Ambos intentarán seguir teniendo minutos con sus equipos y adueñarse de un puesto en el once titular.

Partido de Liga 1 de Perú

Sporting Cristal 3-0 (’walk over’) Alianza Lima (Finalizado)

'Blanquiazules' no se presentaron y, de acuerdo a las bases, perdieron 3-0. Todo esto por la jornada 3 de Liga 1 2023. (Video: DIRECTV).

Partidos de LaLiga Santander

- Mallorca 1-0 Real Madrid (Finalizado)

- Girona vs Valencia (10:15 horas / DSports)

- Real Sociedad vs Real Valladolid (12:30 horas / Star+, ESPN2)

- Barcelona vs Sevilla (15:00 horas / Star+, ESPN 2)

Partidos de Serie A

- Spezia Calcio 0-3 Napoli (Finalizado)

- Torino vs Udinese (9:00 horas / Star+, ESPN 2)

- Fiorentina vs Bologna (12:00 horas / Star+)

- Inter de Milán vs AC Milan (14:45 horas / Star+, ESPN)

Partidos de Premier League

- Nottingham Forest vs Leeds United (9:00 horas / Star+, ESPN)

- Tottenham vs Manchester City (11:30 horas / Star+, ESPN)

Partidos de Bundesliga

- Stuttgart vs Werder Bremen (9:30 horas / Star+)

- Wolfsburgo vs Bayern Múnich (11:30 horas / Star+, ESPN 4)

Partidos de Ligue 1

- Clermont 0-2 AS Monaco (Finalizado)

- Stade Brestois vs Lens – (11:05 horas / Star+)

- Olympique Marsella vs Nice (14:45 horas / Star+)

Partidos de Eredivisie

- SC Cambuur 0-5 Ajax – (Finalizado)

- Feyenoord 2-2 PSV Eindhoven (Finalizado)

- Groningen vs Twente (10:45 horas / Star+)

Partidos de fútbol argentino

- Independiente vs Platense (15:00 horas / AFA Play, TyC Sports)

- Boca Juniors vs Central Córdoba (17:15 horas / Star+, AFA Play, ESPN)

- Godoy Cruz vs CA Colón (19:30 horas / AFA Play)

- Unión Santa Fe vs Instituto (19:30 horas / AFA, TyC Sports)

- Atlético Tucumán vs Talleres Córdoba (19:30 horas / AFA Play, Star+)

Partidos de fútbol colombiano

- Deportivo Cali vs Once Caldas (15:15 horas / RCN Nuestra Tele)

- Bucaramanga vs Junior (17:30 horas / RCN Nuestra Tele)

Partido de fútbol mexicano

- Chivas de Guadalajara vs Querétaro (18:00 horas / Marca Claro, Claro Sports)