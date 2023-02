Deportivo Garcilaso vs. Binacional: cusqueños ganaron por ‘Walk Over’ en la Liga 1

Deportivo Garcilaso ganó su primero partido de la Liga 1

Se consumó el cuarto ‘Walk Over’ de la fecha 3 del Torneo Apertura. El inicio de la Liga 1 2023 sigue marcado por la ausencia de los equipos contrarios a la Federación Peruana de Fútbol, en el último partido que se debía disputar este sábado 4 de febrero, Deportivo Binacional no se presentó en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y perdió por abandono ante Deportivo Garcilaso.

El encuentro pactado para las 19:00 horas de Perú significaba el primer cotejo en primera división del elenco cusqueño que, con 65 años de fundación, consiguió su derecho a ascender tras ganar la Copa Perú 2022. Para los registros del fútbol nacional quedará en el recuerdo que su debut fue con victoria por 3-0 ante el ‘poderoso del sur’.

Binacional cumplió pacto y no se presentó a jugar Liga 1

El último miércoles 1 de febrero, siete clubes anunciaron su decisión de no participar en la Liga 1 hasta que la FPF levante la medida cautelar que logró en el Poder Judicial por los derechos televisivos, la cual evita que estas instituciones renueven su contrato con el Consorcio Fútbol Perú, dueño de GOLPERU. Las entidades que reafirmaron su postura fueron Alianza Lima, Deportivo Municipal, Melgar, Binacional, Cienciano, Sport Boys y Cusco FC.

De las antes mencionadas, ya son cuatro equipos que suman W.O. en lo que debió ser su estreno en el Torneo Apertura. Cusco FC no se presentó ante Sport Huancayo, FBC Melgar le siguió los pasos al no acudir a su duelo ante Atlético Grau, Cienciano hizo lo propio ante Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) y el más reciente fue la ausencia de Binacional contra Deportivo Garcilaso.

Liga 1 2023: partidos de la fecha 3 y 4 con posible ‘Walk Overs’

La jornada 3 del Torneo Apertura culmina el martes 7 de febrero y aún podrían producirse tres más. Se deberían disputar los encuentros Sporting Cristal vs. Alianza Lima, Sport Boys vs. Unión Comercio y Deportivo Municipal vs. Carlos A. Mannucci, pero la negativa de tres de ellos harían que culminen por ‘walk over’. Además de la goleada por 4-0 de Universitario sobre Cantolao, el otro partido que se jugará con normalidad es el César Vallejo vs. Alianza Atlético del lunes 6.

Noticia en desarrollo...